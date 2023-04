Ci sono fabbriche che non ce la fannno e chiudono. Ce ne sono altre, invece, che il lavoro lo hanno in abbondanza ma sono senza liquidità. Lo strano caso della Fimer è il paradosso del lavoro che c’è ma la fabbrica è a un passo dal fallimento. È lo strapiombo nel quale rischiano di precipitare 280 lavoratori e altre famiglie che producono per Fimer. Intorno a questa vicenda appesa alla decisione di un giudice che senza un piano di rilancio e un acquirente revocherà il concordato (anticamera del fallimento), c’è il presidio a oltranza dei lavoratori ai cancelli. Raccontiamo le storie di chi vive con l’unico stipendio o di sposi che si sono conosciuti in azienda e sono lì da 35 anni. Il primo maggio non può che essere ai cancelli Fimer.

LuBi