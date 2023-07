Il Panno tricolore va al Quirinale Giani: "Sarò a Soci con gli operai"

di Lucia Bigozzi

Non stanno nella pelle Andrea Fastoni e Roberto Malossi. Non immaginavano di riuscire nell’impresa "titanica": consegnare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella il tricolore in Panno Casentino: un quadro che sul retro reca una dedica e le firme di artigiani e operai che tramandano un’arte e continuano a portare nel mondo un prodotto unico.

"È stato il presidente Giani ad aiutarci nell’impresa e ha annunciato che a settembre verrà a Soci, in fabbrica", raccontano i protagonisti dell’iniziativa insieme alle aziende manifatturiere della vallata. Giani ha indicato al presidente Mattarella gli artigiani del Panno ai quali ha rivolto un saluto prima di entrare nel monastero per il convegno sul Codice di Camaldoli. Il quadro è stato affidato alla scorta del Quirinale. Non solo un dono: il tricolore in Panno è anche il racconto di una vertenza non ancora conclusa e sulla quale i protagonisti tengono il faro acceso. Dopo il salvataggio dell’edificio di Soci da parte del gruppo laniero Bellandi, ora c’è da superare l’ostacolo dei costi energetici "insostenibili anche se il prezzo del gas è calato", dice Malossi che snocciola le cifre: "Prima della guerra in Ucraina pagavamo 30mila euro al mese tra luce e gas. Un anno fa le bollette sono raddoppiate e adesso continuiamo a pagare in media 30mila euro al mese".

Il problema sono anche politiche energetiche adeguate e programmazione in territori montani che scontano una doppia difficoltà. Il punto è ricomporre la filiera del Panno "che un tempo c’era", ricordano i responsabili della fabbrica-comunità. Un progetto al centro della giornata di studio promossa dalla Cgil, dedicata alla filiera del Panno e del legno della Valtiberina. È la vertenza di Soci a indicare la necessità e persino l’urgenza di un cambio di paradigma: "Ci insegna che un prodotto, pur con tanti valori aggiunti, non si regge da solo. E può persino estinguersi. L’azienda oggi sta facendo i conti con carenze strutturali importanti. Il costo dell’energia, la scarsa liquidità corrente di tutte le aziende contoterziste e l’assenza di un sistema commerciale coerente che riequilibri la scala del valore tra chi produce e chi vende", avvertono il segretario provinciale Alessandro Tracchi e Alessandro Mugnai che coordina il progetto sulle aree interne. Perchè "c’è qualcosa che non va nella filiera se una giacca in Panno a New York costa oltre duemila euro e a Soci la pezza da cui nasce viene pagata molto meno". La possibile via d’uscita ha una direzione: "Serve una regia per investimenti mirati al territorio, considerato che la fabbrica ne è parte inscindibile. Una prima risposta arriva da Giani: almeno il 30% delle risorse della programmazione 2021-2027 sarà assegnato ai Comuni delle aree interne".