Il Palio è fatto in casa. I primi 11 da Sansepolcro: "Città sempre più vicina"

di Claudio Roselli

SANSEPOLCRO

Le tribune sono state smontate e la parentesi rinascimentale di Sansepolcro è già in archivio, ma non nella mente della gente del Borgo, grazie anche al trionfo assoluto dei balestrieri nel Palio con Gubbio determinato dalla verretta di Marco Tontini e legittimato dalle prime otto posizioni nella classifica individuale. "Ero già soddisfatto di aver realizzato le frecce per i primi tre classificati – ha commentato il vincitore – e sono pezzi unici di artigianato puro. Stavolta era destino che il più importante dovesse spettare a me: è una gioia indescrivibile".

E non basta: sono ben 11 i tiratori locali nelle prime 12 posizioni; dopo Lorenzo Dell’Omarino e Samuele Gherardi, secondo e terzo, ci sono nell’ordine Mario Prosperi, Fabio Rossi, Gianni Bergamaschi, Alessandro Goretti, Franco Trappoloni, poi l’eugubino Giacomo Faramelli e ancora David Gennaioli, Alessandro Del Bene e Patrik Trappoloni. Lo stupendo drappo di Maria Antonella Mercati rimarrà per sempre qui a Sansepolcro ed era esso stesso un preciso obiettivo da raggiungere.

Una competizione benedetta in piazza dal vescovo Andrea Migliavacca e insieme da papa Leone XIV, che nel suo messaggio in terza persona ha scritto, citando i pellegrini Egidio e Arcano e Sant’Ubaldo: "Sua Santità, mentre esprime apprezzamento per la significativa manifestazione, incoraggia a proseguire nell’impegno volto a riaccendere nei cuori la speranza e a favorire percorsi di sensibilizzazione per ristabilire l’armonia tra i popoli".

Ma c’è un altro particolare che il presidente della Società Balestrieri, Stefano Tarducci, intende evidenziare: "Assieme alla compattezza del nostro gruppo e alla collaborazione delle associazioni, c’è una città sempre più partecipe e vicina a noi e alle manifestazioni. Lo abbiamo notato nei giorni passati e lo si è visto nell’atto finale di domenica: mai vista una folla del genere a godersi la sfilata del corteo, non c’era un solo angolo vuoto lungo tutto il tragitto. Continueremo quindi a lavorare perché questo rapporto si consolidi ulteriormente, in modo tale che la comunità di Sansepolcro si senta orgogliosa del Palio, degli sbandieratori e anche di chi si impegna per tenere alto il valore della nostra storia e delle nostre tradizioni".

Eccezionale curiosità statistica: quella dell’altro ieri è stata la sfida numero 150 dal 1950 a oggi, considerando l’interruzione del 1964; ebbene, il bilancio fra le due città è ora di perfetta parità, con 74 successi a testa e due ex aequo. Ciascuna ha vinto per 41 volte in casa e per 33 in trasferta; anche i "pareggi" si sono verificati una volta a Gubbio e una a Sansepolcro. Più equilibrio di così!