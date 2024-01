Il Palio dei Rioni riparte da Bircolotti: "Sarò un mossiere super partes"

"Il Palio è sempre un punto interrogativo: fino all’arrivo non si possono fare previsioni". A dirlo Renato Bircolotti, castiglionese doc, mossiere e commissario starter, grande amico del Palio dei Rioni dove ormai da due anni si è lanciato in un’altra sfida: quello di presentare la gara musici e sbandieratori.

Bircolotti, com’è cambiato il Palio di Castiglion Fiorentino?

"Il Palio dei Rioni lo seguo dagli anni ‘70, da quando la competizione era ripartita. Da piccolo ero un rionale del Rione Cassero, poi mi sono trasferito a Cortona e non ho più avuto un’appartenenza. Nel tempo il Palio è cambiato perché le regole, di decennio in decennio, sono cambiate. All’inizio era una semplice corsa, con tre cavalli, di una festa paesana. Adesso i cavalli hanno una preparazione molto diversa rispetto a quella di anni fa".

A proposito, com’è stata la seconda esperienza come presentatore della gara musici e sbandieratori?

"E’ stata una bella esperienza anche se non c’ero abituato. Quando faccio il mossiere io parlo a 6 fantini e gli spettatori non li considero; è stata tutt’altra esperienza quella di fare il presentatore e trovarsi davanti a centinaia di persone. Il contesto era però comunque quello "paliofilo" e sono riuscito a districarmi bene, anche se l’ho sempre fatto con un po’ di apprensione ed emozione".

Il tris?

"Se me lo chiederanno di nuovo dirò di sì".

Da anni si discute della possibilità di mettere in piedi un’associazione che raggruppi i vari Palii d’Italia...

"Sì e da mossiere ho vissuto queste vicende, anche a Castiglioni con la spinta dell’Ente Palio. Sarebbe una cosa utile, se fatta bene, perché nascerebbe un soggetto più forte che permetterebbe di avere un interlocutore, fatto di esperti tecnici, che possa far valere la sua voce anche davanti al Ministero. Per ora non ci siamo arrivati, anche perchè è una cosa da fare con il dovuto tempo e il dovuto studio. Come premessa serve poi che ci sia un’adesione a 360 gradi, un consenso all’unisono, dal Palio di Asti a quello di Fucecchio, passando per Ferrara e Castiglion Fiorentino e così via".

Torniamo a Castiglioni. Oggi due presidenti su tre sono donne. E’ una nuova era per il Palio?

"Le donne sono sempre più ai posti di dirigenza, e succede anche nel Palio, come vedo ad Asti. Ben vengano le donne ma che non si aspettino sconti perché il Palio non li prevede".

Come sarà il Palio 2024 a Castiglion Fiorentino?

"I ragazzi sono già al lavoro: bisogna vedere se ci sarà qualche modifica, magari alla mossa".