Il palcoscenico che racconta la vita. Dall’ironia di Katia Beni all’opera lirica

Un cartellone lunghissimo di eventi su parità di genere, diritti e lavoro, per combattere la violenza e celebrare la donna.zionale. Stasera alle 21 al Teatro Petrarca il trio di cantanti liriche Appassionante, interpreterà un vasto repertorio musicale con un brano scritto per denunciare la violenza di genere (ingresso libero, prenotazione su discover arezzo). Stasera alle 22 al Circolo Aurora di Arezzo la cantautrice cubana Leydis Mendez in concerto e a Cavriglia stasera alle 21,30 va in scena la pièce "Diritti o rovesci….ma pari!": protagoniste Katia Beni (nella foto) e Benedetta Giuntini. Al teatro Moderno di Tegoleto c’è l’apericena-spettacolo "La voce delle donne", viaggio nel panorama musicale femminile con Alessandra, Gianna, Francesca Purpura e Sonia Mori. "D all’ennesima" con Giovanna Guariniello e la regia di Alessandra Chieli è lo spettacolo al teatro di Anghiari stasera alle 21: una piccola racclta di tre storie di Donne, ispirate a vite vere. Una mamma, che combatte per la sopravvivenza di sè e dei suoi tre figli, priva di strumenti culturali e vittima di un sistema patriarcale tipico di alcuni ambienti sociali, una ragazza rinchiusa in terapia intensiva a seguito di una violenza, che dà voce ai suoi pensieri per inseguire la propria libertà.

Infine una donna in un paese straniero che pur di garantire un pò di benessere alla propria famiglia sceglie di fare la badante accettando il dolore delle ripetute morti che la circondano.

Angela Baldi