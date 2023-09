Il Palagalli riapre agli studenti. Svolta attesa da oltre due anni

di Marco Corsi

Accordo raggiunto tra la Società Palagalli e la Provincia di Arezzo. Da stamani gli studenti delle scuole superiori potranno tornare a fare ginnastica all’interno del palazzetto di via Bolzano. Lo ha annunciato l’amministratore unico del sodalizio valdarnese Vincenzo Lorenzini. "Con questo atto – ha detto – non si è risolto completamente il fabbisogno dei due istituti cittadini, ma, almeno si fa un passo avanti. La soluzione è stata trovata grazie alla mediazione, raggiunta con molta fatica, tra la nostra società e il presidente della Provincia Alessandro Polcri, fortemente sollecitata dal nostro sindaco Vadi".

Si chiude, insomma, una vicenda intricata, che in passato ha creato non poche polemiche tra l’allora presidente Chiassai e la società sportiva sangiovannese. Lorenzini ha ricordato che l’accordo è arrivato a seguito di una attenta ricognizione effettuata sulle palestre scolastiche che utilizzano le scuole superiori presenti nell’aretino.

"In sostanza – ha spiegato il numero uno della Palagalli – si è accertato che, per gli oltre 3.000 studenti che scelgono i Licei e l’Isis Valdarno, si registra un sostanziale deficit di spazi da dedicare alle lezioni di ginnastica. Mentre Arezzo dispone di 10 palestre per circa 8.000 studenti, Sansepolcro in 3 impianti raccoglie 1.230 studenti, mentre a Montevarchi, tanto per fare un altro confronto, risultano iscritti 1.186 studenti e vengono utilizzate 4 palestre. A abbiamo avuto dalla Provincia la disponibilità di un impianto proprio e di 3 palestre del Comune. I numeri sono questi e parlano da soli". Nel nuovo contratto sottoscritto c’è un incremento di ore settimanali, che da 24 ore passano a 30, sempre da utilizzare la mattina tutti i giorni feriali.

"La nostra società, pur non vedendosi riconosciute le richieste economiche previste dal precedente contratto, e a condizioni economiche peggiorative, ha inteso farsi carico comunque della fornitura degli spazi da dedicare agli studenti per fare ginnastica, garantendo così un servizio indispensabile e qualitativo, nello spirito di massima collaborazione con l’amministrazione comunale, e confermando la storica vicinanza agli istituti scolastici, agli studenti ed alle loro famiglie", ha aggiunto Lorenzini. La Palagalli, nel frattempo, ha già presentato alla giunta Vadi una proposta di partenariato pubblico-privato per realizzare una nuova palestra accanto all’attuale palazzetto Palagalli, di dimensioni tali da poter ospitare gare di calcio a 5, pattinaggio ed altri sport.