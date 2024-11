Il paese vicino ai giovani. Venerdì con i volontari Dog

"Informazione, sensibilizzazione e prevenzione rispetto i comportamenti a rischio". Castiglion Fiorentino prosegue il suo percorso educativo dedicato ai giovani. Lo fa accanto ad un partner ormai consolidato come l’associazione D.O.G. (Dentro l’Orizzonte Giovanile). Una collaborazione che li ha visti in piazza la scorsa settimana e vedrà replicare l’iniziativa anche domani sera. Venerdì sera scorso, a Porta Fiorentina, è stata allestita una postazione grazie alla quale gli operatori dell’associazione D.O.G.hanno intercettato circa cento ragazzi fra i 13 e i 18 anni (più di un quarto dei giovani del comune) per incentivare un divertimento sano e scongiurare comportamenti lesivi alla crescita dei ragazzi. "La scelta di essere presenti il venerdì sera è legata alla volontà di creare relazioni di qualità con i ragazzi", spiega Luca Norelli, responsabile progetto sui giovani dell’Associazione D.O.G. "Questa è un’attività che si inserisce in una visione condivisa con l’Amministrazione comunale, con la quale si è costruito un lavoro sinergico, che vede interventi rivolti alla popolazione giovanile di Castiglione Fiorentino. Venerdì sera sono stati intercettati tanti giovani con i quali è stato possibile costruire e favorire i percorsi educativi che iniziano all’interno delle scuole e proseguono nei luoghi di divertimento". Oltre a garantire la presenza nel fine settimana, l’associazione D.O.G. sta seguendo nel territorio comunale il progetto "Social positive", supportato dall’amministrazione, relativo alle tematiche del bullismo e cyberbullismo rivolto agli studenti della secondaria di primo e secondo grado. Nonché il progetto "Oltre le aule", finanziato dalla Fondazione CR Firenze, in cui l’idea di attività pomeridiane di dopo scuola si spostano all’esterno nei luoghi informali dove i ragazzi si aggregano. "Ringrazio gli operatori dell’associazione D.O.G. – dichiara l’assessore alle politiche sociali Stefania Franceschini – e faccio loro i complimenti, perché riescono in un compito non semplice, quello di entrare in sintonia e coinvolgere i giovani nella fascia di età 13 – 18 anni, un periodo tanto bello quanto delicato nella vita di molti adolescenti". Gli operatori dell’associazione D.O.G torneranno ad allestire la postazione a Porta Fiorentina, anche nella serata di domani, venerdì 29 novembre

La.Lu.