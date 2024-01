Il paese ricorda Meoni. Cerimonia col ministro

A 19 anni dalla scomparsa di Fabrizio Meoni, Castiglion Fiorentino ricorda il campione della Dakar: "più vivo dei viventi", per citare le parole del sindaco Mario Agnelli. Oggi per omaggiare il campione dei rally del 2001 e 2002 arriverà nel paese del Cassero il ministro per lo sport Andrea Abodi. "Dal 2005, l’11 gennaio, rappresenta uno spartiacque tra la carriera di Fabrizio sportivo e l’immagine di Fabrizio uomo che definisco sempre più vivo dei viventi". Così il sindaco Mario Agnelli, amico della famiglia Meoni, alla commemorazione di ieri in ricordo del campione. "Gli effetti che ha generato la sua scomparsa hanno rappresentato un cambiamento per questa comunità anche per quelli che non seguono lo sport. Il suo è il messaggio di un grande uomo che rimarrà perenne in questa città", prosegue Agnelli al 19esimo anniversario dalla morte di Fabrizio Meoni che perse la vita durante la gara del 2005, in quella maledetta duna al km 184 Atar e Kiffa. E come anticipato sulle colonne de La Nazione ieri, oggi è in programma la visita ufficiale del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. Il programma prevede alle 11:30 l’arrivo alla statua di Meoni lungo la Sr71 dove ci sarà un momento per ricordare il grande campione scomparso 19 anni fa. La scaletta va poi avanti con il saluto del manager scelto da Meloni per il dicastero dello sport alle associazioni sportive del territorio: sarà a palazzo San Michele e sono invitate tutte quelle realtà che negli anni hanno sfornato piccoli e grandi talenti.

Non a caso Castiglioni è la città di Meoni, ma anche di Corrado Viciani, storico allenatore della ternana calcio e ideatore del gioco corto all’italiana, così come di Daniele Bennati, Ct della nazionale di ciclismo su strada. E poi proprio in questi giorni sono in gara in Arabia Saudita due centauri, fiore all’occhiello del tessuto sportivo locale: Paolo Lucci che anno scorso si è laureato vice campione per la rally2 alla Dakar e Gioele Meoni, figlio dell’indimenticabile Fabrizio, che ha deciso di seguire le orme del padre per portare avanti un progetto umanitario, Dakar 4 Dakar. Ma non solo: sotto l’ombra del Cassero ci sono anche le stelle dello sport delle nuove generazioni come il giovanissimo arciere Mattia Menditto, classe 2010, già campione italiano di tiro con l’arco senza dimenticare; e per dirne un altro, Stefano Cusin, il mister della nazionale di calcio comoriana, da ormai anni legato alla città di Castiglioni.