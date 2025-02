Il paese delle meraviglie con la regia di Teo Paoli in scena a Castelfranco

Torna la rassegna Teatro in famiglia al Teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco. Quattro appuntamenti domenicali pensati per i più piccoli i loro genitori. Un programma che offrirà occasioni per alimentare la fantasia e la creatività, frutto della collaborazione tra il Comune di Castelfranco Piandiscò e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Oggi alle ore 17.00 al Teatro Wanda Capodaglio arriva "Alice nel paese delle meraviglie" con Lavinia Rosso, Silvia Baccianti, Teo Paoli, Viviana Ferruzzi e Giulio Paoli (in video). Una produzione Centrale dell’Arte/Compagnia La Tarumba, per la regia di Teo Paoli.

Età consigliata: dai 5 anni. In una scenografia in continua trasformazione, dove l’elemento video dialoga con i giochi di ombre e trasparenze, la storia di Alice si snoda immersa in un’atmosfera visiva e sonora rarefatta e suggestiva. In un susseguirsi di incontri sorprendenti, di momenti poetici e di situazioni improvvisamente comiche e grottesche ci si trova trasportati in una realtà in cui davvero tutto può accadere, naturalmente a patto che si desideri sognarla così.

Il programma prosegue domenica 16 marzo con La bella addormentata nel bosco che più non c’è con Tommaso Taddei e Ines Cattabriga, drammaturgia di Renzo Boldrini. Una produzione Giallo Mare Minimal Teatro.