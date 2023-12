Il nuovo volto di piazza Giotto. A marzo la partenza del cantiere. Priorità a verde e illuminazione

di Gaia Papi

AREZZO

Tra marzo e aprile partiranno i tanto attesi lavori per riqualificare piazza Giotto. Il cantiere quindi aprirà quando gli alberi della piazza torneranno in fiore. Quegli alberi che sono diventati un po’ il simbolo di questo progetto. Progetto che originariamente ne aveva previsto il tanto contestato taglio. Ad oggi, oltre ad avere la certezza da parte del Comune che gli alberi rimarranno al loro posto, si cominciano a delineare le date.

Lunedì scorso infatti la ditta dell’Emilia Romagna, incaricata dei lavori, ha avuto un incontro con il Comune per un’ultima definizione del progetto. Entro dieci giorni presenterà quello definitivo la cui approvazione, ormai solo una formalità, spetterà alla Giunta. Quindi lavori, per ridisegnare la centralità urbanistica della chiesa, rafforzarne il verde e l’accoglienza, al via a primavera, e la conclusione entro il 2025. L’idea centrale è quella di riequilibrare la chiesa con la piazza. Disegnare quindi un sagrato omogeneo con i lati esterni della chiesa, quelli che poi proseguono sotto l’alberatura dei giardini. Proprio gli alberi e il loro parziale abbattimento erano stati la parte contestata del piano presentato dall’assessore ai lavori pubblici Alessandro Casi.

"Gli alberi verranno tutti tutelati, anzi ci sarà una grande attenzione al verde, con alcuni percorsi molto carini. E poi l’utilizzo di materiale di pregio, una illuminazione idonea. Insomma, senza spoilerare oltre a quanto già emerso, in attesa dell’approvazione definitiva del progetto da parte della Giunta, posso dire che si tratta di un bel progetto" spiega Casi. Giunta che ad aprile aveva approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica che prevedeva la demolizione dei muretti per l’ampliamento delle aiuole attuali, della fontana e delle pavimentazioni esistenti. Un modo per consentire un utilizzo alternativo degli spazi, ad esempio per i tavolini esterni dei locali che si affacciano sulla piazza. Altro punto focale: l’eliminazione del dislivello della pavimentazione davanti alla chiesa, che sarà tutto ad un’unica altezza. E saranno tolte le piastrelle di gres che compongono l’attuale base della piazza.

Dal centro della scalinata partirà un percorso longitudinale fino all’altezza dell’attuale fontana, anche lei demolita e in prospettiva ricostruita, delimitato da quattro punti verdi. La pavimentazione sarà sostituita con lastre di gres per esterni antighiaccio e antiscivolo. Il tutto da completare con la trasformazione integrale dell’arredo urbano, dai lampioni alle panchine ai cestini. Idea? "Farne un luogo di aggregazione del quartiere, sicuro ed accogliente" spiega Casi.