Il nuovo parcheggio sarà intitolato a Prosperi

TERRANUOVA

Sabato prossimo a Terranuova, il nuovo parcheggio adiacente al palazzetto dello sport sarà intitolato a Prospero Prosperi (nella foto), personaggio straordinario, scomparso nel 2011. Dagli anni settanta in poi, ogni estate, migliaia di ragazzi si sono spostati ai campeggi di Gastra e Cascina Vecchia, che lo vedevano protagonista ed infaticabile deus ex machina. Prospero, nei suoi campeggi parrocchiali, ha seguito centinaia di ragazze e ragazzi di tutto il Valdarno, ma lo faceva anche stando in panchina, fino a portare le sue squadre alle finali nazionali e, nel 1985, addirittura a vincere il titolo italiano dei Giochi della Gioventù. Le persone che ha formato non si contano; i giovani di allora oggi sono uomini e donne di 5060 anni, mamme o padri che non trovano più il conforto di quell’amico educatore dei propri figli. E’ stato inoltre allenatore di basket giovanile.

Da più parti era stato chiesto che una strada o una piazza pubblica del Valdarno, dove Prospero ha operato per tanti anni come promotore dei campi estivi, animatore degli oratori e allenatore di basket giovanile, gli fosse intitolata. E Terranuova ha raccolto questo appello.

"Abbiamo scelto di ricordarlo così perché è stata una persona importante per il basket valdarnese e per l’attività sociale che ha svolto, soprattutto a favore dei più giovani", ha spiegato il sindaco Sergio Chienni.

Parliamo di una persona che ha speso una vita nell’educazione dei giovani del Valdarno in maniera disinteressata, e il cui ricordo è ancora molto vivo in chi l’ha incontrato. Dal 2016 il suo nome e due sue foto sono immortalate anche sullo striscione che la società Palagalli ha affisso a San Giovanni, quando don Luigi Verdi, uno dei suoi allievi, venne ad inaugurare e benedire quell’Angolo a lui dedicato, insieme a don Stefano Isolan, di fronte alle autorità cittadine.