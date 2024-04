Il nuovo istituto Palazzeschi. Tutti i progetti per il rilancio: "Orgogliosi delle attività"

SUBBIANO

A Subbiano l’istituto Palazzeschi dopo un’opera di risanamento si avvia verso nuovi progetti. "Non è stato facile – commenta il presidente dell’istituto Domenico Mattesini – quando abbiamo preso la gestione ci siamo ritrovati subito in mezzo alla pandemia, con tutte le problematiche legate ai servizi, ma anche al personale. Piano piano, con l’aiuto partecipato di tutti i componenti del Cda, con il sostegno dell’amministrazione comunale e del sindaco in prima persona, siamo riusciti a rimettere l’istituto in una strada solida. Un’opera di risanamento di servizi ed economica di cui siamo orgogliosi e che ci permette di progettare il futuro". Il Palazzeschi nato come orfanotrofio nei primi anni del ‘900, non è oggi solo una scuola paritaria, un nido e un doposcuola, ma rappresenta una vera e propria istituzione all’interno del territorio subbianese e non solo.

"La difficoltà economica e gestionale dell’istituto è emersa fin da subito – afferma il sindaco Ilaria Mattesini – Ad aggravare la situazione non è stata solo la pandemia, ma anche la trasformazione, post Covid, del contesto familiare. Quindi anche i servizi, che l’istituto ha erogato storicamente, hanno subito in questi ultimi anni un importante cambiamento. La responsabilità di tutti noi, non era rivolta solo ai servizi da offrire ai genitori, ma anche nel dover garantire il lavoro ai dipendenti. È stato un impegno difficile, ma nei momenti di difficoltà la deve fare ancora di più. In tutto questo – prosegue – sono stata supportata da tutto il consiglio comunale, perché questo anche nella parte di minoranza, si è sempre espresso favorevolmente al sostegno dell’istituto".

Sara D’Alessandro