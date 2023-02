Il nucleo dei vigili sgominò la baby gang Arriva il premio dell’Associazione dei Comuni

AREZZO

Nove misure cautelari e una banda, composta da ragazzini ma in grado di terrorizzare per mesi un’intera città, sgominata. Per l’operazione compiuta dal proprio Nucleo Investigativo, ieri alla polizia municipale è stato consegnato il premio Anci Sicurezza urbana 2022" per la sezione miglior operazione. La premiazione nel corso di una cerimonia a Palazzo San Macuto, sede secondaria della Camera dei deputati, alla presenza del ministro degli Interni Matteo Piantedosi.

Le indagini, coordinate dalla Procura presso il Tribunale dei minori di Firenze e condotte dalla Squadra mobile di Arezzo e dal Nucleo investigativo della municipale, hanno permesso di ricostruire le responsabilità di nove minorenni, per episodi violenti, aggressioni per futili motivi, minacce aggravate, commesse a volte anche con l’utilizzo coltelli, tirapugni, colli di bottiglia, avvenute tra il 2021 e il 2022. Questa la motivazione del premio: "Per l’intuito, lo spirito investigativo, la professionalità e la capacità di operare in sinergia dimostrati nell’operazione diretta a colpire il fenomeno delle baby gang, che ha consentito di disarticolare il gruppo criminale che agiva ad Arezzo".

"Un riconoscimento che premia l’impegno che con costanza e professionalità è stato dedicato alla tutela della sicurezza urbana – ha detto il comandante Aldo Poponcini – Negli anni è cambiato il ruolo della polizia municipale: siamo stati capaci di rispondere alle nuove esigenze e alle nuove richieste di sicurezza".

"Il premio è la conferma dell’efficacia, della professionalità e della responsabilità che caratterizzano l’operato dei nostri agenti, ottimamente guidati dal comandante Poponcini", commenta il sindaco Ghinelli.