Il nostro Frejus e la scossa del traffico

Più o meno se ne parla da quando sono iniziati i lavori per il secondo traforo del Frejus, lungo quasi tredici chilometri tra Italia e Francia. Il doppio tunnel del Baldaccio è un’idea di cui si è iniziato a parlare una quindicina di anni fa. È la "doppia canna dei sogni": messa così potrebbe alimentare equivoci stupefacenti, in realtà il raddoppio del tunnel Baldaccio sarà la scossa più importante al traffico cittadino. Ipotizzato dalla giunta Fanfani ma progettato, finanziato e avviato dalla giunta Ghinelli trasformerà la città in un cantiere aperto tra piccoli e grandi interventi da far venire ai brividi alla polizia municipale e soprattutto chi si trova al volante. Il Frejus aretino con una luce in fondo al tunnel.