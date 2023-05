Il nodo dell’economia "Un marchio d’identità per valorizzare i prodotti"

di Sonia Fardelli

Cosa l’ha spinta a candidarsi a sindaco di Capolona?

"E’ il paese dove sono cresciuto e dove ho vissuto fino a trent’anni. E le problematiche che vedevo tanti anni fa, le vedo ancora irrisolte. Per questo ho deciso di mettermi in pista e se eletto sindaco cercare di risolvere i problemi insieme ai membri della mia lista".

Qual è il suo programma?

"Intanto dare una maggiore identità al paese e questo anche con l’attivazione del marchio Made in Capolona per tutti i prodotti tipici e le eccellenze del paese da promuovere con un’apposita app. Vorrei ripristinare l’antica Festa delle Arti e dei Mestieri per valorizzare tutti gli artigiani del luogo e anche i ristoratori con degustazioni della cucina tipica. Un punto per noi importante è la riqualificazione urbana, dalla sistemazione della zona lungo l’Arno, al rifacimento dei marciapiedi nella parte nord del paese fino alla ristrutturazione e sistemazione di borghi e frazioni. Per fare un solo esempio Castelluccio, che ha un campo da tennis abbandonato da anni e una zona verde da sistemare. Vogliamo inoltre organizzare tutta una serie di eventi per promuovere il nostro territorio".

Come è composta la sua lista?

"Democrazia sovrana popolare è una lista che fa fede a livello nazionale. I candidati vengono un po’ da tutta la provincia di Arezzo, alcuni hanno già avuto un’esperienza amministrativa a Castiglion Fiorentino. Quello che vogliamo è essere sempre in contatto con i cittadini. Con l’apertura dello sportello Il Comune che vorrei e una giornata in cui il sindaco risponde telefonicamente ai cittadini".