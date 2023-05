Il murales dell’inclusione "L’arte mi aiuta a sentirvi e a capire ciò che pensate"

Un enorme murales dipinto sulla parete dell’azienda dove lavora per ringraziare i titolari e i colleghi per come lo hanno aiutato ad integrarsi. Protagonista del gesto è Elia Fiumicelli, non udente, dipendente della Freschi & Vangelisti di Castel San Niccolò, Grazie a lui la facciata esterna del secondo stabilimento della ditta è stata arricchita con un dipinto dai colori sgargianti visibile anche dalla statale e che raffigura varie mani. "Io sono sordo - spiega Elia - ed è proprio guardando le vostre mani, che per me parlano, che riesco a capire le vostre espressioni di vita. E sono importantissime anche nel mio lavoro di orafo.

Quando disegno i gioielli penso che qualcuno li indosserà come se fossero quadri appoggiati sui muri. Questo spiega come ho trovato i miei stili grazie all’importanza del mio lavoro e della mia esperienza". Per la realtà produttiva di Castel San Niccolò, Elia Fiumicelli è un punto di riferimento creativo molto importante e viene sostenuto in queste sue inclinazioni e desideri dalla stessa politica aziendale volta a promuovere costantemente l’autorealizzazione e il benessere di ogni singolo lavoratore. Elia Fiumicelli è entrato alla Freschi&Vangelisti nel 2017 e si è subito innamorato del suo lavoro. "Posso modellare con la cera o sul computer. Ci sono sempre cose belle da imparare. Mi sento fortunato a lavorare in un’azienda così improntata alla crescita delle persone del mio territorio, sto crescendo anche nella mia arte". Un lavoro che gli piace e colleghi che lo hanno accolto nel migliore dei modi aiutandolo a integrarsi. "I primi giorni di lavoro sono stati un po’ complicati per me - ammette - perché erano pochi quelli che sapevano come comunicare con una persona sorda. Poi ho imparato modi alternativi per comunicare con gli altri: con la mia voce o scrivendo post o note al telefono. Così ho ridotto la difficoltà e oltre al lavoro ho trovato anche amici. Inclusione significa sentirsi parte di un gruppo ed essere accettati per come si è, non essere isolati e fatti sentire inferiori".

E il suo murales vuol significare tutto questo con le mani che parlano e che inneggiano ad un mondo più inclusivo, libero e accogliente. Un modo per ringraziare i titolari e i colleghi di lavoro, ma anche un’opportunità in più che gli è stata data dall’azienda per far conoscere la sua arte. "Nella storia ci sono stati alcuni personaggi sordi - ricorda Elia - ad esempio Beethoven o Edison oppure l’attrice Ridloff che però hanno dimostrato il loro grande coraggio. Mi sto impegnando per avere il loro coraggio avere un po’ di successo personale, e poter magari portare la mia arte, il mio essere il mio pensiero in giro per il mondo".