Il Montevarchi prova a recuperare il golden boy Bontempi, rientra Vecchi

L’allenatore del Montevarchi Nico Lelli sfoglierà la margherita fino al momento di consegnare la lista all’arbitro ma sebbene il ragazzo abbia sostenuto solo due allenamenti crescono le probabilità che Marco Bontempi oggi a Tavarnelle,

nel delicato confronto con il

San Donato possa scendere in campo dall’inizio. Il giocatore che incantò i tifosi rossoblù nella seconda metà del campionato ha ritrovato diversi compagni e non necessita certo di tempi lungi per ambientarsi. In ogni caso, anche se non dovesse partire titolare, il golden boy verrà utilizzato in corso d’opera. Certi il rientro in difesa di Lorenzo Vecchi e il forfait pesante di Andrea Orlandi, squalificato. Quest’ultimo potrebbe essere rimpiazzato proprio da Bontempi oppure da Borgia o Casagni. Allo stadio Pianigiani, dove è attesa dagli ex Gistri, Doratiotto, Borgarello e Cellai, l’Aquila affronterà una formazione che nei 15 turni disputati sin qui ha segnato appena 8 reti, peggior attacco del girone E, risultando di contro la squadra dalla retroguardia meno battuta con appena 12 gol incassati.

COSÌ IN CAMPO ore 14.30

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3): Leoni; Croce, Cellai, Bruni,

Carcani; Gistri, Pecchia, Borgarello; Doratiotto, Sylla, Senesi.

All. Bonuccelli.

(4-3-3): Testoni; Ciofi, Franco, Martinelli, Vecchi; Sesti, Saltalamacchia, Picchi; Boncompagni, Priore, Bontempi.

All. Lelli.

Arbitro: Noce di Genova

(Russo-De Rosa)

Giustino Bonci