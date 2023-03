Il mito di Maria Callas Guida all’ascolto con Michele Casini

All’interno dell’attività didattica proposta da Laboratori Permanenti è in partenza un nuovo corso di formazione: Incontri con la musica – Guida all’ascolto a cura di Michele Casini. Il corso si propone la divulgazione dell’ascolto della musica classica e operistica; la finalità del progetto è appunto avvicinare il pubblico con un linguaggio semplice e chiaro oltre che il più possibile esatto all’ascolto della grande musica, partendo non dalla teoria quanto piuttosto dalla concretezza di un argomento preciso.

Il primo incontro oggi alle 18 al Campaccio di Sansepolcro su: Maria Callas, la voce, la donna, la diva ‘La congiunzione di stelle che si sono incontrate per creare un astro così completo e perfetto come Maria Callas non potrà ripetersi mai più’, sono le parole di Franco Zeffirelli. Attrice, cantante, icona femminile. Donna adorata e odiata, scandalosa e affascinante, criticata e invidiata. Prima artista di grande successo, poi personaggio pubblico del jet set: di lei si volevano conoscere tutti i dettagli, i gusti e le scelte personali… Ma chi era la Callas? Questo l’affascinante tema di questa lezione, che è accompagnata da ascolti celebri e altri quasi inediti.