"Il mio unico pensiero era la morte". Favelas, anoressia, violenze e alcol. Una vita difficile fra mille ripartenze

Il racconto autobiografico è quello che spesso si sceglie di scrivere perchè, più di tutti, aiuta a capire meglio noi stessi. Solange Van Ingen con questo intento, inizia a scrivere "Diario di una borderline", una commovente memoria autobiografica con la quale ripercorre la sua vita, dall’infanzia all’età adulta, gli anni tra il 1996 e il 2022. Colpisce l’onestà e la franchezza con cui tratta argomenti così difficili e dolorosi: la nascita in una favela brasiliana, nel 1990, la separazione dai fratelli, l’adozione in Italia, gli abusi, i disturbi alimentari e le relazioni tossiche.

Abita con la madre incinta in una delle baracche nelle favelas di Campinas in Brasile, quando la mamma, di notte, si sveglia in preda alle doglie: "Era giovane, al quarto figlio, aveva 17 anni. Cominciò a camminare verso la strada e io e i miei fratelli la seguimmo. Si accasciò a terra e partorì. Dopo che l’ebbero messa sull’ambulanza anche noi facemmo per salire ma lei ci bloccò, disse di aspettarla, che sarebbe tornata a prenderci. Lo facemmo per ore".

La madre non se ne prenderà cura. Solange e i fratelli, dopo anni in un istituto, vengono separati e adottati da due diverse coppie italiane. Finalmente trova amore e stabilità. Cresce felice, frequenta la scuola, pratica sport con successo. Tutto precipita all’improvviso: il razzismo, i disagi adolescenziali e un disturbo alimentare minano la sua felicità: "Cominciai a desiderare di essere invisibile". Difficile sopportare gli sguardi insistenti degli uomini che la fissano in metro, sul bus o quando esce con gli amici. "Cominciai una dieta. Ero talmente concentrata su questo che, nonostante mi impegnassi, la scuola passò in secondo piano. I voti non erano più alti come prima".

Il disturbo alimentare è solo l’inizio di una spirale discendente che prenderà la sua vita. "Il mio unico pensiero cominciò a essere la morte. Mai l’avevo desiderata così tanto (...) Cominciai a bere. Mi dava sollievo. Non dissi subito ai miei del malessere. Andai dalla mia Psichiatra B., mi mise in malattia. Mi disse che in tutti questi anni mai mi aveva vista in quello stato di malessere". Dopo un ricovero in psichiatria, incontra un ragazzo brasiliano, adottato pure lui, inizia una relazione distruttiva. Rimane incinta, lo sposa ma lo lascerà presto: "Quando arrivò gli dissi subito che volevo lasciarlo. Mi prese per la gola, mi strappò la collanina d’oro al collo e minacciò di uccidermi (...) presi coraggio e con tutte le mie forze scappai". Solange affronta la sua vulnerabilità e la paura di una ricaduta. La piccola abita dai nonni, la vede ogni tanto, quando sta meglio perchè la vita sembra prendere ossigeno dalle difficoltà che non sono scomparse: il lavoro, la ricerca di una casa e il Covid. È il 2021, le viene diagnosticato un disturbo depressivo maggiore cui seguirà un nuovo ricovero. Però i medici la incoraggiano, sanno che è forte e ce la farà a ricominciare ancora una volta. Un sostegno che non basta, è difficile ogni volta trovare la forza necessaria: "Mi sto rendendo conto che sono più fragile e vulnerabile di quanto non lo sia mai stata. Ho paura di una ricaduta, si sta avvicinando pian piano", ma la forza sta nella grinta di affrontare il passato e condividere esperienze così drammatiche, intimamente personali, è questa la volontà di guarigione e riscatto.

