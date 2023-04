"Il mio progetto nella natura"

Louis Von Saint Paul, 34 anni, nativo di Monaco, ma cresciuto a Reggello e con accento valdarnese: "Adesso sono per tutti Luigi - dice sorridendo - sono arrivato a Reggello quando avevo sei anni con mia mamma che però non è più riuscita a staccarsi da questa terra. Al momento di partire, mi ha detto: restiamo qui, ti ho già iscritto a scuola. Adesso sono tornato insieme alla mia compagna Giulia da Verona per aprire un’azienda agricola e lavorare in mezzo alla natura a Donnini sotto Vallombrosa. Abbiamo cominciato con la produzione agricola biologica. Ma mancavano gli animali: ho comprato dieci capre e un caprone. Sono qui per realizzare il nostro sogno".