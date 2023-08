"Il mio cane morde, tenetelo voi" L’allarme Enpa: troppi abbandoni

di Sonia Fardelli

Allarme abbandoni animali. Ma questa volta non c’entra solo l’estate. Adesso portano al canile dell’Enpa cani che mordono e qui li lasciano. Ed è una vera emergenza perché molti di questi animali sono davvero di difficile gestione. Non possono essere affidati ai volontari e l’Enpa si è vista costretta a ricorrere a professionisti del settore.

"E’ una v era e propria emergenza, ne abbiamo già 11 su un totale di 70 ospiti - dice Sandra Capogreco presidente dell’Enpa - si tratta di cani molto difficili, molossoidi, che non sono stati trattati e addestrati nel giusto modo e hanno cominciato a mordere. Alcuni anche in maniera importante e verso chiunque".

Problemi dunque anche di gestione nel canile?

"Certo, non possiamo affidarli a chiunque, ma solo al nostro istruttore cinofilo Alessio Araldi e al veterinario comportamentale Maurizio Martini. E poi c’è un altro problema. Questi cani che mordono devono stare assolutamente da soli nel box. E quindi si creano anche problemi nella suddivisione degli spazi tra i tanti ospiti".

Ma da dove arrivano questi cani che mordono? Chi li porta?

"Adesso c’è la moda di prendere questo genere di cani, ma non tutti sono in grado di gestirli. Spesso vengono acquistati da persone inadeguate o con problemi che, magari, invece che educarli li picchiano. Poi il cane si ribella mordendo. E dopo lo fa con tutti. Noi abbiamo da sei anni in canile un dobermann che morde tutti ed è un problema. Spesso poi questi animali non provengono da allevamenti, ma da privati che tengono il maschio e la femmina proprio per fare i cuccioli e poi venderli. Spesso ad un prezzo molto ribassato. Tipo cento euro per un cane che ne costerebbe mille. Però dopo non ci sono garanzie sul suo comportamento".

Ci sono stati porblemi in città riguardo a questi cani? Hanno morso qualcuno per strada?

"Sono cani difficili e spesso vengono tenuti anche senza guinzaglio. Per il momento però non ci sono state, per fortuna, aggressioni alle persone. I cani arrivati al canile avevano morso solo i loro proprietari. Ci sono state invece aggressioni a cani di piccola taglia nei parchi. E’ un fenomeno da tenere sotto controllo. Il Comune sta facendo quello che può anche con corsi per proprietari di cani difficili, ma forse bisogna trovare anche altre soluzioni".