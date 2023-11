"Il mio amico israeliano in guerra". Il racconto di un imprenditore. Contatti social per spezzare l’orrore

Il giorno del massacro, David celebra il sabato con la famiglia ma tutto cambia quando il telefono squilla e una voce dice: "Sei attivato". Lo stesso giorno a migliaia di chilometri di distanza, Pietro Rampi guarda il massacro in tv e pensa a David. "Ero sconvolto. David ha venti anni meno di me e potrebbe essere mio figlio. L’ho contattato, ero molto preoccupato".

Lui è un imprenditore, agricolo, David guida un’azienda che sviluppa prodotti in materiali compositi. La loro amicizia è nata nel 2006 sulle dune del deserto del Sahara, nel sud della Tunisia e la chiave che li lega è la passione per la moto. All’epoca David era tester su moto da enduro e Pietro non si perdeva una performance tra le dune. Ora David indossa la divisa dell’esercito, riservista come ogni cittadino israeliano. È impegnato al nord, vicino al confine con il Libano. "Siamo tutti riservisti per proteggere la nostra libertà, la nostra vita, i nostri cari".

David come ha vissuto quel 7 ottobre?

"Sabato in Israele è la nostra giornata festiva: era una bella e tranquilla mattinata. I figli erano già svegli, e giocavano nel giardino, ho messo un pò di musica, ho iniziato a preparare la colazione e il necessario per il picnic. Qualche istante dopo, è arrivata la telefonata di un militare che mi ha detto: ’Sei attivato’. In quell’istante tutta la pace che avevo dentro è sparita. Ed è iniziata la corsa contro il tempo per mettere al sicuro la mia compagna e i ragazzi e fare lo switch da padre a soldato. Li ho messi in macchina, li ho baciati e abbracciati come fosse l’ultima volta".

Cosa vedi attorno a te? Hai paura di morire?

"Pensavo di vivere in un terribile incubo: ciò che abbiamo visto e vissuto ti cambia dentro. La paura c’è solo per i miei cari, devo dare il massimo per proteggerli, al resto non penso. Dal giorno dopo l’assalto terroristico, Hezbollah quotidianamente lancia missili lungo tutto il confine: ho perso cari amici e vivo con il pericolo intorno a me. Ma sono motivato di continuare a difendere casa mia".

Come si può fermare l’orrore?

"Siamo un popolo che abbraccia la pace e ama la vita. Negli anni ho perso amici soldati impegnati nella difesa di Israele quindi la morte non mi è strana, ma niente ci prepara quando davanti a noi bambini, donne e anziani muoiono in modi orribili. Pensavo, che l’olocausto non potesse ripetersi, capisco ora che tocca a noi prevenire e fare in modo che non accada mai più".

Come è nata l’amicizia con Pietro?

"Siamo partiti insieme con un gruppo di motociclisti per una bella avventura nel deserto africano. Ero l’unico straniero in una comitiva di toscani. È stato indimenticabile. Pietro è una grande persona, ho programmato di venire da lui a fine anno con i figli. Ho piacere che conoscano lui e la Toscana. Ma la guerra ha cambiato i programmi.

In questo momento quanto conta il legame tra di voi?

"Capisci chi sono i tuoi amici nei momenti difficili. Sono fiero di tutti i miei amici italiani, compreso Pietro, che condividono con me la preoccupazione per questa tragedia e gli stessi valori di vita, dandomi la forza di continuare ad andare avanti e sapere che il popolo israeliano non è solo. Questa è amicizia. Quando questa guerra finirà la vita tornerà alla normalità e sarò onorato di vederli tutti qua".

Conosci la Toscana?

"Certo, mi manca molto e non vedo l’ora di tornare. Ho avuto il piacere di vivere in italia per 11 anni, mia figlia è nata a Imola. Ho lavorato per alcune riviste italiane di moto come giornalista e tester. Ho viaggiato molto in Italia e incontrato amici che sono diventati amici per sempre".