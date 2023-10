Il ministro Tajani: "Signorelli 500, grande evento"

CORTONA

"Signorelli 500" strappa le congratulazioni anche del ministro degli Esteri Antonio Tajani (nella foto) che ha scritto al Comune di Cortona una lettera di congratulazioni per la mostra che si è appena conclusa. "Iniziative come la vostra aiutano a far riscoprire la nostra identità e le nostre radici e contribuiscono a rafforzare il percorso virtuoso di crescita dei nostri meravigliosi territori", ha dichiarato Tajani. Nella lettera il ministro parla di Signorelli come "vero ambasciatore ante litteram dell’Italia. Oggi l’industria creativa italiana vive un momento di espansione, molto favorevole. Come un tempo Signorelli, i nostri artisti e creativi sono presenti nelle più prestigiose esposizioni internazionali. I musei italiani registrano il tutto esaurito e crescono le grandi mostre dal rilievo internazionale, come la vostra. Dopo il difficile periodo pandemico, l’Italia è oggi più che mai al centro dei grandi itinerari turistico-culturali internazionali. L’industria culturale e creativa è un volano essenziale dell’economia nazionale, in termini di creazione di valore e di occupazione: l’anno scorso ha contribuito all’economia nazionale con 88,6 miliardi di euro di valore aggiunto ed è un vero pilastro per il tessuto economico del Paese".

Parole che hanno riempito di soddisfazione l’amministrazione comunale che ha chiuso l’esposizione domenica scorsa con il risultato delle oltre 36 mila presenze. "Questo ulteriore riconoscimento che arriva dal Governo ci spinge a guardare avanti nella progettazione di eventi di richiamo nazionale e internazionale", ha commentato il sindaco Meoni. La.Lu.