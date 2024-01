Il MicroCosmo di Laura Serafini incanta la Fraternita

Laura Serafini, artista aretina pluripremiata in Italia, espone alcuni suoi lavori presso il Palazzo della Fraternita dei Laici fino al 31 gennaio. La mostra, curata da Laura Davitti e intitolata MicroCosmo, presenta le opere che Laura Serafini realizza attraverso l’utilizzo di antiche mappe monocrome idrografiche, di carte militari e di rilievi topografici e di cartamodelli come supporto. Come ella stessa scrive, dalla ricerca è stata condotta ad utilizzare tali supporti, da lei definiti privilegiati, elevandoli al ruolo di trame/destino, quasi un DNA tracciato sulla pelle. Interessante e sapiente è il lavoro di stratificazione, ottenuto con l’uso di grafite, di carboncino, di acquarello, di sanguigna, di china e anche di colori ad olio. Attraverso un disegno delicato, ma allo stesso tempo deciso, capace di evidenziare i dettagli, nonché caratterizzato da ombre e spazi vuoti, la Serafini delinea figure femminili, che protagoniste affiorano in superficie, creando immagini inglobate nelle "tracce" del supporto. Con quest’ultime interagiscono in modo tale che rilievi, tracciati dei fiumi e segni del lavoro fatto nel territorio diano vita ad un racconto del macrocosmo.

Liletta Fornasari