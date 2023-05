Il mercato europeo sfida il meteo E si gioca tutto nell’ultimo giorno

di Marco Corsi

Il maltempo ci ha messo lo zampino, ma per fortuna la pioggia non è stata una compagna costante e il Mercato Europeo di San Giovanni, venerdì e ieri, tra l’altro giorno di mercato, ha fatto registrare una più che buona affluenza di pubblico. Certo, la partecipazione sarebbe potuta essere ancora maggiore se Giove Pluvio avesse scaricato l’acqua da un’altra parte e se, soprattutto, le temperature non fossero state autunnali. Ma si spera molto in questa domenica di metà maggio per far registrare il tutto esaurito tra i banchini allestiti in viale Diaz. Le previsioni meteo, per buona parte della giornata, danno cielo nuvoloso, ma non pioggia e gli organizzatori si aspettano un boom di presenze. L’evento, organizzato da Confesercenti, anche oggi sarà aperto dalle 9 alle 24. Si potranno gustare le prelibatezze italiane ed europee e ci sarà spazio anche per lo street food di qualità, con cucine on the road. Il tutto, accompagnato dalle migliori birre artigianali, in una vera e propria "Food e Drink Experience".

Diciotto le nazioni rappresentate, molte europee, ma anche mondiali: Austria, Francia, Germania, Grecia, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Ungheria, Olanda, Polonia, Gran Bretagna, Brasile, Messico. Ricca, come sempre, la presenza delle regioni italiane.

Non mancheranno stand con la cucina abruzzese e gli arrosticini, la Sicilia con pane "ca meusa", arancini, cannoli, le specialità della Sardegna. Infine sarà variegata anche l’offerta di articoli di artigianato sia italiano che estero con prodotti alla lavanda e abbigliamento etnico del Sud America. E ancora le cucine tipiche europee come quella polacca, greca o spagnola. Il tutto annaffiato da birra e liquori della Repubblica Ceca, come la tradizionale becherovka alle erbe. Passando ai dolci, i tradizionali kurtoskalacs, dolci ungheresi detti anche "torte a camino" per la loro forma inusuale, le mini crepes olandesi, i ciurros spagnoli. In terra di stufato, ci saranno anche delle spezie francesi. Sul fronte viabilità, anche questa domenica non mancheranno limitazioni mentre in viale Diaz è vietata la vendita, la somministrazione e l’introduzione di alimenti eo bevande in contenitori di vetro e lattine. E’ consentita la vendita per asporto di bottiglie in vetro esclusivamente se contenute in confezioni rigide di cartone, o altro materiale simile. Niente superalcolici poi dopo le 23. Le aree per la sosta consigliate sono i parcheggi a pagamento di via Vittorio Veneto, via della Costituzione, via Spartaco Lavagnini, via Martiri della Liberta e via 2 Giugno.