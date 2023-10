Il Mercato delle Pulci torna e cresce. Nuovo padiglione e oltre 600 banchi

di Gaia Papi

AREZZO

Torna il grande Mercato delle pulci al Centro Fiere e Congressi di Arezzo. Una decima edizione che si appresta a diventare da record. Sono centinaia le persone che avevano fatto richiesta di partecipare, come mai prima, ma che, per ragioni di spazio, sono rimaste fuori. Nonostante in queste decima edizione il Mercato abbia ampliato ancora di più i suoi confini. Per contenerlo tutto è stato infatti allestito un nuovo padiglione. Sono sette adesso per il vintage ricercato dei negozi. Il Mercato delle pulci ha interamente occupato Arezzo Fiere dove porterà in scena, ancora una volta, una due giorni, sabato e domenica, all’insegna del riuso, del consumo consapevole, dell’economia circolare, della partecipazione sociale. Più di 600 i banchi allestiti con cura da privati per vendere le loro cose personali e usate. Ci sono svuotasoffitte, collezionisti, hobbisti vintage e piccolo antiquariato, operatori del proprio ingegno, sbaracco negozi per una giornata all’insegna del riciclo e il riuso. Insomma una tribù che balla, anzi, che dà nuova vita ad oggetti usati. Si ritroverà sabato, dalle 16 alle 19, e domenica dalle 9 alle 19. Shopping, ma anche socializzazione, curiosità. Il Mercatino delle pulci ne ha fatta di strada da quel 2012.

Erano dodici i banchini a Campo di Marte allestiti nel segno della partecipazione sociale e della riqualificazione urbana dedicata al riuso e riciclo. Ora sono 600, e anche Arezzo Fiere comincia ad essere stretto. Ha infatti messo a disposizione più spazi, un nuovo padiglione. Ormai il Mercatino fa parte delle abitudini degli aretini, e non solo: sono tanti anche quelli che arrivano da fuori provincia. Trascorrere qualche ora tra i padiglioni colorati e rumorosi è diventata quasi una scampagnata domenicale in compagnia, dove le vendite e gli acquisti fanno da sfondo al benessere collettivo di ritrovarsi vicini, partecipi e attivi a costruire ponti tramite oggetti e vissuti personali. Come sempre sono tanti anche gli eventi collaterali che animeranno le giornate: Passione vintage di qualità a cura di Aurea Eventi (padiglione 7 dopo le casse), Expo artistica nel corridoio "vasariano". E poi raccolte fondi delle associazioni della città: Rotary club, Cisl, Thevenin, Fondazione Monnalisa, Aism, Avis, Mosaico di Andreina, Arcigay, Vespa club, Uildm, Sei di Arezzo se... E poi novità: l’arrivo dal Vintage Style di Pistoia uno spazio dedicato al vintage di qualità nel padiglione sette aperto per la prima volta e la collaborazione con L’oca Loca social dance, per balli e coreografie di gruppo durante la giornata. E come sempre bar, punti ristoro e relax. Ingresso a 2euro, i bambini sotto i 12 anni non pagano.