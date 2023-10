Il Mercato delle Pulci torna al Palaffari. Esordio tra 600 banchi

2Appuntamento questo pomeriggio dalle 16 alle 19 e domani dalle 9 alle 19 per il Mercato delle Pulci che torna ad animare Arezzo Fiere. Oltre 600 espositori, tra vintage e non solo, che hanno reso necessario allestire un ulteriore padiglione per questa edizione. Ingresso al costo di due euro, gratis sotto i 12 anni.