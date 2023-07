Il Mercatale porta prodotti tradizionali aretini a Camaldoli domenica 9 luglio

Appuntamento per turisti e visitatori con tanti prodotti tradizionali aretini della rete del "Mercatale" in trasferta a Camaldoli in programma per domenica 9 luglio dalle 9 alle 19. Confesercenti anche quest’anno organizza l’evento con il patrocinio del Comune di Poppi e della Camera di commercio Arezzo - Siena. "Il Mercatale, durante il periodo estivo – sottolinea Lucio Gori di Confesercenti Arezzo – avrà un calendario di appuntamenti, alternandosi tra Badia Prataglia e la stessa Camaldoli. Domenica 9 luglio, primo appuntamento dalle 9 alle 19 con questo format che unisce natura, arte, spiritualità e la valorizzazione dei prodotti tradizionali del territorio. Questi gli ingredienti che potranno trovare i tanti visitatori che domenica saliranno a Camaldoli nel cuore delle foreste casentinesi".