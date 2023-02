"Il Mercante di Venezia" versione musical

di Angela Baldi

"Il Mercante di Venezia" di Shakespeare diventa per la prima volta musical grazie alla compagnia teatrale "Innuendo" che fa tappa a Cortona con lo spettacolo che si terrà venerdì 24 febbraio al mattino per gli studenti e la sera alle 21 per il pubblico del Teatro Signorelli. Lo spettacolo è appunto il primo adattamento a musical del "Mercante di Venezia", un vero e proprio inedito adatto a tutte le età, la pièce infatti, quasi unica nel suo genere, ha al suo interno elementi caratterizzanti sia del dramma, sia della commedia, mantenendo un lieto fine per quasi tutti i protagonisti. Le musiche sono del compositore Marco Grieco, le liriche sono di Matteo Angeletti, le coreografie ideate da Lucia Dionigi e l’adattamento teatrale e la regia sono curate dal regista umbro Lorenzo Dionigi.

La messa in scena è della Compagnia "Innuendo", nata nel 2013, conta nel suo cast oltre 25 elementi tra attori, cantanti e danzatori. Dalla sua fondazione la compagnia ha all’attivo innumerevoli produzioni teatrali differenti con oltre 70 repliche, spaziando dalla prosa ai "live show" interamente cantati, oltre a numerose esibizioni in tutta Italia.

"Il Mercante di Venezia è strutturato con una messa in scena tipica del teatro Elisabettiano, con rapidissimi cambi scena e il quasi non utilizzo del buio in sala, la sensazione è quella di assistere ad uno spettacolo di prosa come avveniva nella Londra shakespeariana con l’aggiunta di momenti cantati e ballati tipici del moderno musical - dice il regista Lorenzo Dionigi - La scenografia, costruita con materiali moderni, è un tributo all’architettura veneziana definita ‘la porta d’oriente’, qui troviamo l’incontro e la sintesi del mondo arabo con quello occidentale avvolti insieme dai colori bluastri del mare". " La sottigliezza di Shakespeare nel caratterizzare i suoi personaggi ha in quest’opera uno dei suoi più alti vertici – spiega l’assessore alla Cultura, Francesco Attesti - Renderla un musical e quindi ulteriormente fruibile per un pubblico moderno e giovane, è stata un’idea lodevole. Siamo affezionati alla compagnia ‘Innuendo’ che propone sempre dei titoli molto interessanti".