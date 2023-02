Il Mercante di Venezia porta la musica al Signorelli

Prima che riprenda la stagione teatrale 2023 di Cortona, stasera spazio al musical sul palco del Signorelli. Così se il 30 e 31 marzo ci sarà Sergio Castellitto con il suo "Zorro", il 3 marzo sul palco la CorOrchestra con "Stabat Mater" di Pergolesi, il 15 il Balletto di Siena in "That’s amore", intanto questa sera va in scena un evento speciale con "Il Mercante di Venezia" di Shakespeare che diventa per la prima volta musical grazie alla compagnia teatrale "Innuendo".

Fa tappa a Cortona lo spettacolo che si terrà stamani per gli studenti e stasera alle 21 per il pubblico del Teatro Signorelli. Si tratta appunto del primo adattamento a musical del "Mercante di Venezia", un vero e proprio inedito adatto a tutte le età, la pièce infatti, quasi unica nel suo genere, ha al suo interno elementi caratterizzanti sia del dramma, sia della commedia, mantenendo un lieto fine per quasi tutti i protagonisti. Le musiche sono del compositore Marco Grieco, le liriche sono di Matteo Angeletti, le coreografie ideate da Lucia Dionigi e l’adattamento teatrale e la regia sono curate dal regista umbro Lorenzo Dionigi. La messa in scena è della Compagnia "Innuendo", nata nel 2013, conta nel suo cast oltre 25 elementi tra attori, cantanti e danzatori. Dalla sua fondazione la compagnia ha all’attivo innumerevoli produzioni teatrali differenti con oltre 70 repliche, spaziando dalla prosa ai "live show" interamente cantati, oltre a numerose esibizioni in tutta Italia.

"Il Mercante di Venezia è strutturato con una messa in scena tipica del teatro Elisabettiano, con rapidissimi cambi scena e il quasi non utilizzo del buio in sala, la sensazione è quella di assistere ad uno spettacolo di prosa come avveniva nella Londra shakespeariana con l’aggiunta di momenti cantati e ballati tipici del moderno musical - dice il regista Lorenzo Dionigi - La scenografia, costruita con materiali moderni, è un tributo all’architettura veneziana definita ‘la porta d’oriente’, qui troviamo l’incontro e la sintesi del mondo arabo con quello occidentale avvolti insieme dai colori bluastri del mare".

"La sottigliezza di Shakespeare nel caratterizzare i suoi personaggi ha in quest’opera uno dei suoi più alti vertici – spiega l’assessore alla Cultura, Francesco Attesti - Renderla un musical e quindi ulteriormente fruibile per un pubblico moderno e giovane, è stata un’idea lodevole. Siamo affezionati alla compagnia ‘Innuendo’ che propone sempre dei titoli molto interessanti".