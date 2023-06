Il Mengo punta Bellocchio Salotto di incontri da Sugar Il cibo di strada al Prato

di Alberto Pierini

La nostra piccola Bobbio potrebbe essere ritagliata all’Eden, nel cuore di quell’Arena che da domani riaccenderà i riflettori. Bobbio, il paese di Marco Bellocchio: uno degli ultimi veri maestri del cinema italiano, ogni estate fa della sua terra un luogo di sperimentazione dal quale sbucano film, perfino quelli, da festival. In trasferta ad Arezzo. Per ora è un super invito, lanciato da Marco Compiani in attesa della disponibilità di una data: il semaforo verde farebbe dello spazio cinema del Mengo, come spesso succede, uno degli angoli più ricchi del cartellone.

Bellocchio è fresco di Cannes e di un film di grande livello come "Rapito": segue di pochi mesi al suo ritorno sul caso Moro, un evento che dal cinema ha virato anche sul piccolo schermo. In sè un incontro di quelli che fanno la differenza, perfino oltre gli artisti attesi al Prato.

Un palcoscenico che torna al centro della città. Dal 4 al 9 luglio, una maratona musicale che allunga di un giorno la sua gittata e si prepara, forse nel 2025, al definitivo salto di qualità, a quel punto allo Stadio.

Ma per ora è Prato, è centro storico, è città alta. In un cartellone che punta a non fermarsi alla musica. Debutterà un nuovo spazio letterario e di incontri, sia pur centrati sugli artisti della voce: è il chiostro di Palazzo Lambardi, la sede di Sugar.

"E’ un’occasione che ho accolto – spiega Beppe Angiolini – anche perché mi piacerebbe estendere il racconto oltre le canzoni: quindi anche alla moda". Un vecchio obiettivo dello stilista, creare una sorta di dialogo tra le arti che passi anche dalle radici profonde del look-

Ospiti? Intanto Malika Ayane: non è tra i concerti dell’anno ma arriva per presentare il suo libro "Ansia da felicità". A precederla il 5 luglio Rosa Chemical, una chiacchiera al di là del suo spettacolo, tra i protagonisti non solo musicali di Sanremo. E ancora i Coma Cose e infine Alan Sorrenti, in un viaggio che ripercorre le radici non del look ma del pop italiano. Appuntamento ogni giorno alle 18, mentre al Prato i musicisti proveranno gli strumenti.

Un Prato trasformato. Il mixer allontanato dal palcoscenico per ampliare la capienza, ormai portata a cinquemila spettatori. "Anche le due serate a pagamento – commenta Paco Mengozzi, patron dell’evento – sono quasi sold out: la partenza è buona". Ridisegnata anche la zona destinata al pubblico. Tutto il settore gastronomico sarà puntato sul cibo di strada: i trucks della gastronomia, dodici in tutto, si concentreranno nell’angolo del parco a ridosso del Duomo. Ci saranno arrivi da fuori ma anche nomi forti locali, come Menchetti. E ancora gli arrosticini e i sapori da mezza Italia, secondo lo stile che qui aveva visto come pioniere Massimiliano Ricciarini. Il resto del mercatino, quello classico appeso ai concerti e al merchandising, sarà invece intorno all’ovale: quaranta stand. In una cittadella del festival estesa dall’ingresso del Prato al panorama sul Casentino. Un servizio d’ordine di circa 60 persone, l’ingresso unico da via Ricasoli, i controlli in entrata e in uscita.

Mentre il filone cinema potrà contare anche su Nicola Rignanese e Matteo Crea (all’anagrafe Creatini, ricordate "Short Skin"?) nel cast di "Margini", uno dei film italiani rivelazioni dell’anno. E su Matteo Paolillo, tra i protagonisti di "Mare fuori". Aspettando Bellocchio, qui, nella nostra piccola Bobbio.