Il Mengo prende la scia di Sanremo Coma Cose ma anche i Baustelle

di Alberto Pierini

Il Mengo era a Sanremo, il Mengo riparte da Sanremo. Il Festival, che da anni si affianca alla Woodworm e ai successi dell’etichetta discografica, rompe gli indugi e apre definitivamente la stagione estiva. E il primo nome che sbuca dal pallottoliere è quello dei Coma Cose (foto a sinistra): protagonisti sulla riviera.

Un po’ per il pezzo decisamente orecchiabile e un po’ anche sul filo del gossip. La proposta di matrimonio arrivata sotto i riflettori e un tormentone che da lì ha affollato e colorato i giornali e soprattutto le televisioni. Il loro pezzo si chiamava "L’addio" ma in realtà era un arrivederci, soprattutto in salsa aretina.

Costole anche loro del mondo indie nel quale Paco Mengozzi nuota come la Pellegrini. Ma con un timbro di qualità che arriva proprio dal festivalone: il loro pezzo aveva vinto infatti il premio Bardotti, quindi giudicato dalla stampa e dagli esperti il testo migliore in gara.

Non di solo gossip vivono e saranno incastonati in una serata ancora in via di costruzione. Perché è quella fatidica del venerdì 7 luglio, segni particolari la prima delle due a pagamento. E infatti da oggi comincerà anche l’operazione biglietti.

Una serata per tre, anzi molti di più contando il numero degli artisti. L’altro nome ufficiale è quello dei Baustelle (foto a destra). Già in passato protagonisti sia ad Arezzo Wave che al Mengo. Un gruppo, e che si dice a fare, sempre indie rock. Arriva da dietro l’angolo, essendo nati e cresciuti a Montepulciano, ma sono anche una delle formazioni più contese sulla scena.

Tre i componenti, in testa Francesco Bianconi, al suo fianco Rachele Bastreghi e Claudio Brasini. Nella bacheca di famiglia hanno una Targa Tenco, altro sigillo di qualità. E un riconoscimento di quelli che non sempre i gruppi italiano possono vantare: un Nastro d’argento alla migliore canzone originale.

L’hanno vinta con Piangi Roma, era nella colonna sonora del film "Giulia non esce la sera", sullo sfondo di due giovani Valeria Golino e Valerio Mastandrea. Il loro nome, Baustelle, equivale a lavori in corso o qualcosa di simile. E dà l’idea plastica del Festival che verrà.

Nella stessa serata ci sarà un terzo artista, nella tradizione di Paco forse quello di maggiore peso. Mentre la seconda serata a pagamento, quella del sabato, vedrà in pista un super del rap. Non Fabri Fibra, applaudito un anno fa, ma uno di quei nomi che richiamano gli appassionati del genere, tipo Sfera Ebbasta, J Ax, Fedez. O magari Caparezza, con il suo carico di colore e di entusiasmo. Un tassello di un mosaico stavolta lungo sei giorni: dal martedì alla domenica, la serata speciale che si va ad unire alle altre.

In un quadro che rimette in moto anche le location. Il Prato resta al suo posto, i lavori famosi non scatteranno prima del 2025. Ma intorno cresce il resto. Gli incontri o gli appuntamenti da 800 persone al massimo in Fortezza, l’ipotesi del ritorno sotto le logge Vasari, il possibile richiamo dell’Anfiteatro.

Con la parte gastronomica raddoppiata in un mercatino non tanto ino sul lato della Cattedrale e che raccoglierà anche il merchandising e i classici ospiti degli stand. Il tutto dal 4 al 9 luglio. Quando farà molto più caldo. E Sanremo sarà molto più vicino.