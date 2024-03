Il Medico dei pazzi e Le Volpi. Bis di spettacoli a teatro

Doppio appuntamento a teatro. Stasera alle 21 al Dovizi di Bibbiena, va in scena Le volpi spettacolo di Lucia Franchi, Luca Ricci con Antonella Attili, Giorgio Colangeli, Luisa Merloni. Nell’ombra di una sala da pranzo, all’ora del caffè, in un’assolata domenica di agosto, si incontrano due piccoli notabili della politica locale e la figlia di una di loro. Tutto intorno i pensieri volano già al mare e alle vacanze, eppure restano da mettere in ordine alcune "faccende". Uno spettacolo sulla provincia italiana e sulle dinamiche che si innescano tra individui ambiziosi che si prendono la libertà di tutelare i propri interessi e tornaconti anche a scapito della "cosa pubblica". Uno spettacolo sulla corruzione e la corruttibilità, sul concetto di concedere a sé stessi "un’impercettibile eccezione", perché come scrive Sciascia in Todo modo: "i grandi guadagni fanno scomparire i grani principi e i piccoli fanno scomparire i piccoli fanatismi".

Sempre stasera ma alle ore 21 al Teatro Dante di Sansepolcro, c’è Il medico dei pazzi di Eduardo Scarpetta adattamento e regia di Claudio Di Palma con Massimo De Matteo e con Giovanni Allocca, Raffaele Ausiello, Andrea de Goyzueta, Angela De Matteo, Renato De Simone, Luciano Giugliano, Valentina Martiniello, Ingrid Sansone, Federico Siano. La celebre commedia di Scarpetta, capolavoro assoluto di comicità, rivive di nuova luce nell’adattamento diretto da Claudio Di Palma. Siamo negli anni Cinquanta. Qui ritroviamo Felice Sciosciammocca, giunto a Napoli per fare visita al nipote Ciccillo che gli ha fatto credere di essere medico e proprietario di una clinica "per matti". Le frustrazioni, le speranze, le ambizioni degli stravaganti personaggi si trasformano in assolute follie agli occhi dello stralunato Sciosciammocca, regalando al pubblico irresistibili spunti di travolgente comicità.

Il medico dei pazzi è un emblematico, complesso e riuscito ingranaggio teatrale in cui la comicità nasce dal contrasto continuamente opposto dagli eventi della vita ai legittimi desideri e ai plausibili propositi dei più disparati avventori. Impietosamente, ma con spirito divertito, Scarpetta fa inciampare le sue creature in mille frustrazioni trasformando così agli occhi di Sciosciammocca, e soprattutto del pubblico, le loro minute, quotidiane speranze in assolute follie. Scarpetta suggerisce a tutti di riconoscere l’insania e lo squilibrio che frequentemente informano la nostra ostentata assennatezza.