Il maxi-tubo che salva via Romana. Scatta il piano contro le alluvioni

Un collettore per abbattere il rischio allagamenti in via Romana. Partiranno entro aprile i lavori del secondo lotto per l’adeguamento del sistema fognario della zona. Il progetto, seguito da Nuove Acque e cofinanziato dal Comune, ha come finalità principale quella di potenziare il sistema di drenaggio a servizio dell’area compresa tra via Romana, il Fosso Sellina, la linea ferroviaria Firenze-Roma e viale Fratelli Rosselli, con la realizzazione di un nuovo scolmatore di piena. Come i lavori del lotto 1, quest’intervento risponde alla necessità di prevenire, o comunque limitare a livelli di rischio accettabili, il reiterarsi di allagamenti e ristagni nella zona, registrati anche con eventi atmosferici non annoverabili come estremi. Come? Con la realizzazione di un nuovo collettore, lungo 466 metri, destinato a raccogliere e convogliare le acque miste scolmate.

La nuova condotta si svilupperà lungo via Romana, dall’incrocio con via Ugo Foscolo fino al centro di aggregazione sociale di San Marco la Sella, quindi attraversando via Dante, andrà a recapitare le acque nel torrente Sellina. Di fronte al centro di aggregazione sociale è prevista la realizzazione di una camera di spinta necessaria all’esecuzione di due tratti in microtunnel di circa 100 metri.

Lavoro per il quale si prevede l’ingombro dell’intera carreggiata. Nei tratti invece da realizzare con scavi a cielo aperto, lungo via Romana fino all’incrocio con largo Pontalto, la fascia di scavo sarà contenuta nella corsia in uscita dalla città ma la strada sarà ugualmente chiusa al traffico. L’importo totale dei lavori per il lotto 2 è pari a 1.307.190 euro.

"Esprimo la mia soddisfazione per l’imminente avvio dei lavori del lotto 2. Si tratta di un intervento fondamentale che, insieme agli altri già realizzati o in procinto di essere avviati sul Sellina e sul reticolo minore, consentirà ai cittadini del quartiere di via Romana di non subire più i gravi danni che purtroppo hanno sofferto a seguito di eventi atmosferici piovosi di particolare insistenza ed entità. Si tratta di lavori ritenuti essenziali per l’amministrazione comunale che, per la realizzazione dei due lotti in cui si articola l’intervento, ha stanziato due milioni di euro", ha dichiarato l’assessore Marco Sacchetti.

Dei lavori del lotto 2 si è parlato lunedì sera in un incontro con i residenti e i commercianti della zona. Proprio dai commercianti è stato richiesto un ulteriore approfondimento in merito alla tempistica dei lavori e una disponibilità dell’amministrazione a valutare le specificità di possibili criticità al fine di contenere per quanto possibile i disagi legati al cantiere. Da parte dell’amministrazione, la piena disponibilità ad un approfondimento e la previsione di un incontro con le categorie economiche del commercio da fissare subito dopo Pasqua.