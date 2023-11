Il Marconi va in parrocchia. Domani parrucchieri al Bani: "Più risorse per la scuola"

"Chiediamo alla Provincia di Arezzo un intervento complessivo di riqualificazione dell’intero istituto professionale Marconi e non solo della palazzina interessata ai distaccamenti di intonaco che si sono avuti in questi mesi".

Lo ha detto, giovedì scorso, in consiglio comunale, il sindaco Valentina Vadi, che ha fatto una comunicazione per informare la massima assise cittadina sugli ultimi sviluppi. Intanto martedì prossimo, ad Arezzo, ci sarà un incontro a cui prenderanno parte i vertici del plesso scolastico, tra cui ovviamente il preside Roberto Santi, il presidente Polcri e lo stesso primo cittadino di San Giovanni. Lunedì le classi dalla prima alla quinta parrucchieri saranno trasferite nei locali della parrocchia di San Pietro e Paolo, nel quartiere del Bani.

Solo una quarta, al momento, non si trasferirà, in quanto i ragazzi stanno facendo uno stage. Ieri la consegna delle chiavi. Vadi, in occasione dell’incontro previsto nel capoluogo, chiederà investimenti importanti per la sede dell’istituto. "Quello accaduto quest’anno è un fatto accidentale e quindi la situazione che ne è conseguita deve essere temporanea e limitata all’attuale stagione scolastica – ha spiegato Vadi – Ho preso visione di un decreto del presidente Polcri del 31 ottobre scorso, nel quale si fa riferimento alla richiesta di fondi alla Regione Toscana per quello che sarà l’intervento successivo a questo attuale, che prevede la collocazione di reti di protezione. Si parla di un importo complessivo di 726.000 euro, con i quali si andrà ad intervenire in una porzione della scuola.

Io invece credo che l’impegno che deve assumere questo consiglio comunale è quello di richiedere in maniera forte alla Provincia una azione economica più importante.

Si deve andare oltre questi 700mila euro - ha aggiunto il sindaco – in quanto l’istituto ha bisogno di lavori importanti di riqualificazione generale. Le Province, pur essendo state depotenziate, continuano ad avere la competenza sull’edilizia scolastica per quanto riguarda gli istituti superiori e possono contare sui trasferimenti dal governo.

E’ quindi necessario che venga fatta una scelta importante. Da questo punto di vista il mio impegno ci sarà". Dopo il distaccamento di intonaco che si è verificato venerdì 3 novembre nell’ala dell’edificio Marconi che si affaccia su via Piave, sono stati eseguiti lavori di ripristino.

Ma al momento nessuna classe è rientrata in quelle aule. Anche di questo, probabilmente, si parlerà martedì prossimo nel palazzo della Provincia di Arezzo.