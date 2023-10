Il mangia-allenatori Mancini: "Scelta tardiva"

Nella sua esperienza in qualità di presidente dell’Arezzo calcio, Piero Mancini ha collezionato oltre alla promozione in B anche qualcosa come 22 allenatori, la celebre staffetta Conte-Sarri-Conte, e anche dieci direttori sportivi. "Sinceramente però non mi è mai capitato di mandare via un allenatore dopo una vittoria anche perchè quando si arriva ad un esonero significa che solitamente è stata fatta una riflessione in generale sui risultati raggiunto dal tecnico e dalla squadra - spiega Mancini - e comunque come ho detto in dieci anni non ho mai mandato via un allenatore dopo una vittoria". Eppure a Sansepolcro è successo e ad essere allontanato, anzi allontanati, sono due ex amaranto come Andrea Bricca - calciatore nell’Arezzo di Mancini in più stagioni - e Stefano Cardinali, il vice che contribuì alla vittoria nei playoff di serie D a Taranto, aiutando il Cavallino a scalare posizioni in ottica ripescaggio.

"Mi dispiace per Bricca che conosco molto bene - prosegue Mancini - però il calcio è particolare e ogni presidente compie delle proprie valutazioni sull’allenatore, sullo staff e sulla squadra. Vengono valutati i risultati nel loro complesso e non sempre le singole partite. Se non sbaglio il Sansepolcro era reduce da cinque partite senza vittorie e alla fine domenica ha vinto in casa del Cenaia, un avversario tutto sommato modesto. Magari la vittoria era il risultato minimo richiesto. Per la legge dei grandi numeri era giusto aspettarsi un successo insomma. Certo è che fa strano l’esonero dopo una vittoria, magari mi viene da pensare che se l’esonero doveva consumarsi dopo i tre punti poteva essere presa prima questa decisione. A questo punto tanto valeva aspettare la partita di mercoledì (domani, ndr) contro lo Sporting Trestina".

M.M.