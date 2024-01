Il maltempo sull’Epifania. Il richiamo dei saldi ma la pioggia frena. Ristoranti al completo

di Matteo Marzotti

AREZZO

Il primo fine settimana dell’anno, l’ultimo della Città del Natale, ha dovuto fare i conti con il maltempo. Non una pioggia violenta ma leggera, fine in perfetto stile autunnale che ha costretto a far rivedere i piani a quanti avevano magari preventivato di trascorrere il giorno dell’Epifania all’aperto, magari facendo un ultimo giro tra le luci del Natale. Befana, saldi e soprattutto la Fiera Antiquaria hanno risentito in termini di presenze, magari non al mattino visto che un buon numero di aretini e turisti armati di ombrelli hanno per così dire sfilato per le vie del centro. Certo è che per la Fiera non è stata un’edizione da ricordare come hanno testimoniato gli spazi lasciati liberi tra Piazza Grande e Corso Italia. Ma d’altronde per ogni evento che si svolge all’aperto l’incognita del maltempo è sempre dietro l’angolo e da tenere in considerazione, senza contare che rispetto all’anno scorso (giusto per fare un esempio) la giornata dell’Epifania è stata per molti vacanzieri non un ponte ma una giornata di viaggio, di rientro a casa, per godersi un giorno di riposo prima della ripresa del lavoro. Ma una singola giornata non fa testo al termine di un’edizione da record della Città del Natale che ha saputo compiere un altro passo in avanti in termini di eventi, attrattività e non solo, senza contare che oggi, nell’ultimo appuntamento della kermesse potrebbe arrivare un vero e proprio colpo di coda almeno per la parte alta della città. Ovviamente meteo permettendo.

Per i ristoratori è stata certamente una giornata impegnativa e al tempo stesso positiva. Passando dalla zona dei Bastioni, salendo in Corso Italia, quindi via Madonna del Prato, via de Cenci, arrivando in Piazza Grande. Non c’è il pienone pre-natalizio ma i tavoli occupati non mancano. Qualcuno ha anche affisso fuori cartelli con un messaggio quanto mai chiaro: "siamo al completo". Sul fronte dei saldi e della passeggiata la mattina ha visto un buon afflusso, registrando una sorta di pausa a metà giornata per poi riprendere nel pomeriggio quando il centro si è nuovamente popolato. Segnali di una città ancora vestita a festa per un Natale che ha saputo portare visitatori e affari.