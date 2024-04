Il malloppo. Black comedy con Massironi

Su il sipario su un sabato sera a teatro. Questa sera alle 21 al Teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco, va in scena Il Malloppo di Joe Orton per la regia di Francesco Saponaro con Gianfelice Imparato, Marina Massironi, Valerio Santoro e con Giuseppe Brunetti e Davide Cirri. Uno spettacolo dal ritmo incalzante, con una satira feroce, ispirato a un testo dissacrante, Il Malloppo di Joe Orton, uno egli esempi più famosi e divertenti della black comedy inglese in cui con ironia e cinismo si attaccano i capisaldi della società borghese: le forze dell’ordine, il matrimonio, il culto della morte. Due ladri inesperti decidono di svaligiare la banca accanto all’impresa di pompe funebri in cui lavorano, ma sono costretti a nascondere la refurtiva… nella bara della madre appena deceduta di uno di loro.

Così tra furti, omicidi, intrighi amorosi e indagini, inizia una rocambolesca sequela di situazioni spassose e assurde tipiche dell’umorismo nero britannico. Stasera alle 21.15 al Teatro di Laterina, c’è La commedia delle facce. Spettacolo scritto e diretto da Uberto Kovacevich vede protagonista lo stesso Kovacevich insieme a Marco Benelli, Carlotta Mangione, Giulia Rupi e Riccardo Valeriani. Ambientata in una città toscana del XVI secolo, "La commedia delle facce" propone, rivisitati e rinfrescati con una pennellata di colori naif, i personaggi classici della commedia cinquecentesca: la bella signora di mezza età attaccata al denaro, il giovane innamorato non corrisposto, il vecchio ricco un po’ maniaco, la serva scaltra e presuntuosa, il servo furbo ma solo per 5 minuti al giorno. La piazza centrale della città è il luogo in cui si intrecciano storie, nascono rivalità, si ordiscono congiure. Il tema è sempre lo stesso, l’Amore… per il quale tutto è consentito: la truffa, la burla, le bastonate e l’immancabile travestimento.

Il giovane innamorato cercherà di conquistare il cuore della bella Signora, prima con la dolcezza, poi con l’astuzia. Forse non avrà molto successo e sarà l’involontario protagonista di innumerevoli figuracce. Ma in ogni modo una cosa è certa, ci saranno risate e lieto fine per tutti.

A.B.