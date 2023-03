Il malato immaginario Molière sul palco del Verdi

Sabato sera a teatro. Alle 21.15 al Verdi di Monte San Savino, va in scena Il malato immaginario da Molière per l’adattamento e la regia di Riccardo Rombi con Riccardo Rombi, Giorgia Calandrini, Giovanni Negri, Dafne Tinti, Marco Mangiantini e le musiche eseguite dal vivo da Gabriele Savarese. La nuova produzione di Catalyst Il malato immaginario è il primo momento di una trilogia dedicata all’autore francese.

Il protagonista Argan è un uomo inacidito e imbruttito dalla vita che cerca nella medicina la risposta a un vuoto esistenziale incolmabile. Circondato da molti, ma profondamente solo, il protagonista ha perso la capacità di comprendere l’unica vera realtà: quella dell’umanità, intesa come sentimento di condivisione, compassione e apertura verso l’altro. Argan è il perno di un meccanismo a orologio in cui tutti gli altri personaggi si muovono come precisi ingranaggi. Dal centro del palco, sulla sua poltrona, il sedicente malato si trova a interagire con un variegato teatrino di tipi umani in un susseguirsi incessante di botta e risposta, in cui le ragioni e le irragionevolezze dei personaggi danno vita ad un dibattito a tratti surreale, a tratti grottesco, in cui emergono importanti riflessioni sulle relazioni familiari, sulla vita, sulle priorità dell’essere umano, e sull’importanza del raziocinio e del buonsenso. Dietro la commedia si nasconde l’amara rivelazione della tragedia della condizione umana: fragile e subordinata ad eventi incontrollabili.

Stasera alle 21.15 al Teatro di Laterina, c’è Viaggio nell’anima. Una rappresentazione che unisce teatro, parole, musica e introspezione, creato e diretto da Emanuela Chiodi, in scena al pianoforte, assieme a Eros Mele al clarinetto e con la recitazione dell’attrice Veronica Grazzini.

La musica è un veicolo tanto semplice quanto complesso per comunicare emozioni, sensazioni e concetti talvolta impossibili da rendere attraverso il solo linguaggio verbale, ecco il motivo della nascita di Viaggio nell’anima, un viaggio tra parole, musica e introspezione, scritto e composto dalla pianista e compositrice Emanuela Chiodi. Uno spettacolo che fa da specchio catartico dell’essere umano, nella sua interazione con lo spazio, il tempo e la vita. Cinque capitoli che scandiscono metaforicamente il ciclo degli eventi, dal fuggente attimo al più indeterminato confine dell’eternità, considerando la preziosa essenza dell’unico e l’affascinante condizione del ritorno.

Angela Baldi