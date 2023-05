Il Maggio punta al record Vernice nel nuovo museo

di Luca Amodio

CASTIGLION FIORENTINO

La città si tuffa in un altro week end di Maggio Castiglionese. Dopo il primo atto di settimana scorsa, con grandi numeri nonostante il maltempo, l’obiettivo è fare il bis. E i 25 gradi previsti non sono che incoraggianti. Stavolta cambieranno le carte in tavola però. Concluso il Castiglion Fiorentino Wine Festival, la tre giorni dedicata al vino con 180 etichette e 50 cantine, proseguirà ancora, fino al 14 maggio, il Castiglion Fiorentino Photo Festival a cura di Antonio Manta che nelle sue prime tre giornate aveva già collezionato migliaia di presenze. Non ci sarà la mostra scambio e la fiera dei prodotti alimentari, ma sarà il turno, tra le altre cose, di iniziative culturali. Oggi alle 10 si terrà il convegno sulla cimice asiatica in Valdichiana all’auditorium Le Santucce mentre alle 11 spazio all’incontro sulla "Croce Santa e le sue preziose gemme" alla pinacoteca comunale. Mentre alle 17 in via Roma, in programma il taglio del nastro dell’inaugurazione del Museo Capitini. Non solo cultura ma anche iniziative dedicate all’enogastronomia e al mondo agricolo con Porta Romana in pole position. Prima con il pomeriggio agreste, "Bambino Contadino" dedicato ai mestieri della tradizione, e sempre in piazza del Collegio spazio al "Vicolo di…vino" e alla cena Agreste, dove le papille gustative dei commensali, già tanti coloro che hanno prenotato un tavolo, potranno farsi trasportare dalle delizie del territorio.

Non finisce qui, ovviamente. Al centro anche lo sport con la XX edizione della coppa città di Castiglion Fiorentino con al nastro di partenza ben 200 ciclisti provenienti da ogni angolo dello stivale, ed anche del mondo. Per l’occasione ci saranno variazioni al traffico ma il Comune, sulla scorta dei buoni risultati di settimana scorsa, ha confermato il servizio navetta dalla stazione e dal Boscatello. Altra giornata densa di attività sarà quella di domenica. Si inizierà di prima mattinata, alla Noceta, con la gara di cani di tartufo ma la festa proseguirà nel pomeriggio con il raduno di bande nel centro storico.

Anche lunedì, the show must go on. Perchè l’8 maggio Castiglion Fiorentino festeggerà il suo patrono, San Michele.

In programma, dopo la processione, ci sarà la titolazione della "Porta Nuova" in paese e poi, a seguire della messa, i festeggiamenti a cura del rione di Porta Romana con i tradizionali fuochi d’artificio.