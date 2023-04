Il Maggio prende il largo Gastronomia a capo tavola

di Luca Amodio

Solo il cielo nuvoloso ha fatto tremare il Maggio Castiglionese che comunque è proseguito - con quell’entusiasmo che non è mai mancato - dritto e instancabile per la sua strada di iniziative ed eventi. Certo, qualche goccia prima dell’inaugurazione ha tenuto in suspance i partecipanti e organizzatori; ma comunque non ha fermato il taglio del nastro della kermesse con la tradizionale apertura di Porta Fiorentina sulle note dell’inno di Mameli. E’ questo il momento che ha sancito i 30 giorni e più di festa in cui il paese di Castiglion Fiorentino esprime tutto il suo potenziale con iniziative sportive, culturali ed enogastronomiche che già nel D Day si sono già palesate ai tanti partecipanti, forestieri e autoctoni, arrivati in paese. "Un momento di rinascita, con grande partecipazione, c’è voglia di riprendere tutte quelle attività che sono parte integrante della nostra tradizione, una manifestazione che punta sulle eccellenze del territorio e a farle conoscere sia in Italia che all’estero". Così il prefetto di Arezzo, Maddalena De Luca, presente alla cerimonia d’apertura insieme ai comandanti provinciali sia dei Carabinieri che Guardia di Finanza oltre che delle associazioni di categoria. Perchè, oltretutto, il grande tema del lavoro, è stato il frame dell’atto primo della giornata con il sindaco Agnelli che ha salutato sia "chi il lavoro lo produce, sia chi lo garantisce", rivolgendosi oltre che ai concittadini lavoratori, anche ai rappresentanti del mondo agricolo, del commercio e dell’industria. "Grazie a tutte queste attività sociali, promozionali e turistiche si arricchiscono l’offerta di Castiglion Fiorentino da maggio in poi: così il nostro paese intercetta un grande bacino di visitatori". Ha detto il primo cittadino, facendo riferimento a quel grande gioco di squadra tra politica ed economia che è sempre stata la formula vincente del mese di iniziative castiglionesi. Il sindaco si è fatto poi portavoce dei saluti di Roberto Benigni che si è detto dispiaciuto ma che per impegni già presi non avrebbe potuto essere presente.

Presente invece la conduttrice Matilde Brandi, "adoro questo posto, si sta bene, si mangia bene: oggi volevo passare una giornata con voi", ha detto. E poi nel primo weekend dedicato al food, grande spazio sia per la fiera campionaria sia per le attività di artigianato e del florovivaismo, che con alcune suggestive installazioni che hanno decorato ogni angolo del corso Italia in quella tipica immagine da cartolina che Castiglioni assume in questi giorni. Grande risposta anche per la prima del Valdichiana Wine Festival, la tre giorni dedicata al vino con 50 cantine, 180 etichette e 4 masterclass che ieri pomeriggio ha preso il via così come il Castiglion Fiorentino Photo Fest, l’evento dedicato alla fotografia. E poi, lavori appena terminati, presentata anche la "Nuova Macarella". il percorso pedonale realizzato con i fondi del Mibact, che metterà in collegamento il centro storico con via Bartolomeo della Gatta.