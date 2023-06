Il Maggio chiude con la poesia Sfida letteraria per cento autori Non mancherà la festa medievale

di Luca Amodio

Finisce maggio ma non il Maggio Castiglionese. Il paese della Valdichiana si prepara all’ultimo fine settimana del cartellone di iniziative che - cattivo tempo a parte - ha rallegrato gli animi sotto la torre del Cassero. E’ stato un mese di iniziative, per i castiglionesi ma anche per i tanti visitatori come ci dicono dall’ufficio turismo che segnala numeri superiori rispetto lo scorso anno. Venendo al menù di questo fine settimana, Castiglion FIorentino diventerà la "Cittadella della Poesia". Domani e domenica il borgo della Valdichiana diventa teatro di una due giorni dedicata alla scrittura in versi. In programma una sfida letteraria con oltre 100 autori e 140 componimenti nell’ambito del concorso di poesia "Patrizia Buracchi- tra cielo e terra", in memoria all’artista aretina e castiglionese d’adozione, insegnante di materie letterarie. Per l’occasione, in calendario anche iniziative collaterali. "Poesia in piazza", una di queste, vedrà in piazza del Municipio e nel piazzale del Cassero quattordici pannelli dove saranno esposte delle opere delle passate edizioni del concorcso, con tanto di fogli bianchi per permettere ai visitatori di mettere nero su bianco i loro pensieri.

E poi, in scena un autentico "Itinerario poetico" composto da quindici punti "Stacca e Leggi". Qui, su apposite strutture in legno saranno appese varie copie di opere di diversi autori che i visitatori potranno strappare e portare con sé come ricordo. Non solo poesia, torna anche il fine settimana con la Festa Medievale Bianco Azzurra che per questo secondo weekend ha già preso il via ieri. Con l’iniziativa del Rione Cassero si torna indietro nel tempo di qualche secolo, nella location medievale per eccellenza: piazzale del Cassero. Su questo sfondo, taverne con buon cibo, giocolieri, giullari, incantatori di serpenti, mangiatori di spade, mercati medievali e tanto altro ancora. Attesa soprattutto per l’ultima data, quella di domenica 4 giugno, quando andrà in scena lo spettacolo pirotecnico. Insomma, un ultimo weekend ancora con tante iniziative, con cui Castiglion Fiorentino si prepara alla giornata più attesa, la terza domenica di giugno con il Palio dei Rioni. Oggi per il rione di Porta Fiorentina è in programma la benedizione della stalla alla tenuta Paglicci Reattelli, quella utilizzata storicamente dal terziere. Prima c’è in programma l’esibizione degli allievi musici e sbandieratori e a seguire la santa messa e la tradizionale cena della Stalla. Per Porta Romana la benedizione sarà invece domenica alle 18:30, quando verranno presentati anche i nuovi caschetti e spennacchiere Anche qui, cena in programma. Ancora da fissare la data per il rione Cassero.