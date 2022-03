"Il maestro e la bicicletta”: Confindustria incontra Ernesto Colnago"

Arezzo, 30 marzo 2022 - Nell’ambito del ciclo di eventi culturali promossi da Confindustria Toscana Sud, giovedì 7 aprile alle ore 17 presso la Delegazione di Arezzo di Confindustria Toscana Sud (Via Roma 2), si terrà un incontro con Ernesto Colnago, costruttore di biciclette da corsa e fondatore dell'omonima azienda. Colnago, che interverrà in videocollegamento, sarà intervistato dal giornalista Marco Pastonesi, firma storica della «Gazzetta dello Sport” e autore del libro “ERNESTO COLNAGO – IL MAESTRO E LA BICICLETTA”.

Pastonesi parteciperà in presenza e modererà l’evento direttamente dalla sede degli Industriali di Arezzo. “Pedalare è un bellissimo verbo di movimento: ci sono i piedi come radice, ci sono le ali come suffisso, e c’è lo stesso infinito – are – di andare e volare, ma anche di pensare e immaginare, disegnare e organizzare” dice Colnago. Il più grande telaista di sempre, “il Cellini della bicicletta”, come è stato denominato, si racconterà a Marco Pastonesi, ripercorrendo le tappe di una vita straordinaria: l’infanzia povera, le avventure come corridore, l’inizio dell’attività da garzone a operaio, la dura scalata da meccanico ad artigiano, le creazioni da eccellenza del made in Italy.

Con la schiettezza senza fronzoli di un uomo che si è fatto da sé, esplorerà la sua geografia (i Giri d’Italia con Fiorenzo Magni e i Tour de France al servizio di Eddy Merckx, i mondiali di Vittorio Adorni e Giuseppe Saronni) e analizzerà la sua scienza (l’età dell’acciaio, l’età dell’alluminio, l’età del carbonio), tra incontri e folgorazioni (con Fausto Coppi, Gianni Brera, Enzo Ferrari, papa Wojtyla...), pensieri e certezze rotonde, filosofia e religione del lavoro, fino alla clausura per la pandemia e alla nuova esplosione delle due ruote. Per partecipare all’evento, riservato alle aziende associate, è obbligatorio iscriversi al seguente link ed essere in possesso di green pass.