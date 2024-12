Il Maec e le iniziative per le feste

Anche al Maec si festeggia il Natale. Nel carnet di iniziative di Natale di Stelle a Cortona non potevano mancare le proposte del museo cittadino. I gestori dei servizi museali propongono un’offerta ampia e diversificata per rispondere alle preferenze di pubblici diversi e attenti, di ospiti e anche di residenti.Il via a Santo Stefano. Ogni giorno, dal 26 dicembre al 6 gennaio alle ore 11, sono previste visite guidate alle collezioni museali con l’accompagnamento degli operatori, per poter godere appieno delle bellezze custodite. Venerdì 27 dicembre spazio ai più piccoli con "S-passo al Museo - Winter edition". Si tratta dell’edizione natalizia degli ArcheoJunior, i campus di archeologia sperimentale per bambine e bambini tra 6 e 11 anni che si svolgono al Parco Archeologico del Sodo. Domenica 29 dicembre alle 15:30 torna, invece, "Protagonisti al Museo", la visita drammatizzata da un’idea di Eleonora Sandrelli in collaborazione con Il Piccolo Teatro della Città di Cortona. L’evento, che molto successo ha riscosso nelle edizioni precedenti, questa volta si incentra sul tema ‘Il mestiere delle armi’ ed avrà come fulcro l’omonima mostra temporaneamente esposta al Maec. Grazie agli attori della compagnia "Piccolo Teatro di Cortona" sarà possibile dar vita a suggestioni e incontri straordinari nelle sale espositive. Tornerà come sempre il 1 gennaio anche la partecipatissima Colazione al Muse. L’ultimo appuntamento in programma è fissato per domenica 5 gennaio alle 9:30 è previsto un "Archeotrekking" per visitare la Tanella di Pitagora. Sarà un percorso ad anello con partenza e ritorno al Maec, che si concluderà con un brindisi al nuovo anno. Le attività sono a pagamento, alcune comprese nel biglietto di ingresso al museo (per informazioni si può telefonare allo 0575630415 o [email protected].