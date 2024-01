Il Maec e l’antico Egitto. Il direttore Greco racconta Tutankhamon

CORTONA

Arriva un ospite d’eccezione al Maec. Si tratta di Christian Greco direttore del Museo Egizio di Torino, tra i più noti e apprezzati studiosi di antichità egizie. Sarà a Cortona per presentare la sua recente pubblicazione "Alla ricerca di Tutankhamon" proprio in occasione del riavvio delle iniziative conosciute come "Domeniche al museo". L’appuntamento è fissato per il prossimo 14 gennaio alle ore 18 nella sala Medicea di palazzo Casali sede del Maec.

Greco è finito spesso sotto l’attacco del centrodestra: la Lega piemontese ne ha chiesto recentemente le sue dimissioni, mentre nel 2018 c’erano state le frizioni con il partito di Giorgia Meloni per il biglietto scontato per chi parla arabo: idea promozionale legata all’origine del museo stesso e, spiegò al tempo, "gesto di dialogo" tra culture. "Non faccio politica. Mi occupo dell’antico Egitto e continuerò a farlo anche se dovessi servire cappuccini alla stazione di Porta Nuova" disse all’epoca il direttore Greco.

Tornando a oggi sarà un’occasione importante per Cortona e per il suo museo che per altro, ha al suo interno una sezione egizia una delle collezioni più amate da pochi mesi interessata da un lavoro di riallestimento. Una collezione arrivata a noi grazie alla generosità del vescovo cortonese monsignor Guido Corbelli che l’aveva raccolta nella terra del Nilo sul finire dell’Ottocento.

"Il direttore Greco - dichiara Paolo Bruschetti, segretario dell’Accademia Etrusca - è un profondo conoscitore della civiltà e della cultura egizia; da tempo intercorrono con lui contatti anche da parte dell’Accademia Etrusca, nelle cui collezioni compare quella messa insieme da monsignor Guido Corbelli. Grazie alla disponibilità del Museo Egizio, sono in corso contatti con funzionari di quel Museo per dotare anche il nostro museo di apparati didattici e didascalici moderni ed efficaci, che completeranno la raccolta, recentemente rivista e rinnovata nei suoi criteri espositivi".

Christian Greco con la sua ultima fatica editoriale ha voluto ripercorrere con dovizia di particolari il ritrovamento della tomba di Tutankhamon, con i suoi tesori mozzafiato. Si tratta dell’evento archeologico più sensazionale di tutti i tempi. Sono innumerevoli i libri dedicati al re bambino e alla sua tomba, ma questo è il primo di Christian Greco che racconta in modo appassionato e coinvolgente, ma con rigore scientifico, il ritrovamento della tomba a opera dell’archeologo britannico Howard Carter.