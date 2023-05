Il Maec apre agli Egizi I tesori dei faraoni nel nuovo allestimento

di Laura Lucente

Dopo le sale Severini è la volta dell’ala Egizia. Nuova vita al Maec per una delle collezioni più amate del museo cortonese. Si tratta della collezione egizia interessata da un lavoro di riallestimento importante e sostanziale. Ieri pomeriggio il taglio del nastro ufficiale alla presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti dell’Accademia Etrusca custode dal ‘700 di collezioni inestimabili oggi gelosamente custodite all’interno del Maec. Tra queste proprio quella egizia dovuta alla generosità del vescovo cortonese monsignor Guido Corbelli che l’aveva raccolta nella terra del Nilo sul finire dell’Ottocento che, come ricorda lo stesso lucumone dell’Accademia Etrusca Luigi Donati "costituisce un vanto per il nostro Museo, dove adesso fa ancor più bella mostra di sé grazie al nuovo allestimento". Gli interventi hanno riguardato gli ambienti al secondo piano di Palazzo Casali. I lavori sono stati realizzati grazie ad un cofinanziamento tra il Comune di Cortona e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, relativo al progetto "Gli Etruschi in Toscana le città dell’Etruria".

L’investimento complessivo sfiora i 190mila euro ed è sostenuto dall’amministrazione comunale per una quota pari al 30% del totale, mentre il restante 70% è stato finanziato dalla Regione Toscana. I lavori hanno riguardato sale già libere da precedenti allestimenti che ora sono state restaurate, consolidate, dotate di tutti gli impianti, compreso quello di climatizzazione, e riallestite. Quest’ultimo lavoro, in particolare, ha riguardato un progetto espositivo e grafico per accompagnare il visitatore all’interno di un racconto che lo spinge ad approfondire la conoscenza del mondo egizio, attraverso un percorso tra le opere esposte. Nella prima sala, il progetto comprende quattro vetrine che raccolgono le opere della collezione e un apparato didascalico. Nella seconda sala, una grande teca accoglie la descrizione del tema dell’inumazione con l’esposizione di sarcofagi, mummie e arredi tombali.

"Oggi l’amministrazione comunale pone un altro mattone sul percorso di crescita del proprio patrimonio", sottolineano con soddisfazione il sindaco Luciano Meoni e il vicesindaco e assessore alla cultura Francesco Attesti. "È importante ringraziare la Regione Toscana, oltre a tutto lo staff che si è occupato delle opere, a partire dall’ufficio tecnico e l’ufficio cultura. Con queste sale possiamo offrire un’esperienza più accattivante per i visitatori e in particolare modo alle famiglie, oltre che al mondo dell’istruzione".