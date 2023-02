"Il lupo non è un mostro, si può convivere"

di Gaia Papi

"Pronti a portare le nostre esperienze e quelle degli amici allevatori con i quali abbiamo collaborato per venirne fuori insieme". Wwf Arezzo, Enpa Arezzo, Oipa Arezzo e Legambiente, intervengono sulla questione lupo e si mettono a disposizione per trovare una soluzione. partendo da una premessa: "Il lupo fa parte dei beni indisponibili dello Stato ed è protetto da leggi nazionali e internazionali che nei decenni hanno permesso di salvarlo dall’estinzione perchè cacciato senza criterio e perchè visto dalla popolazione non per quello che è ma per il mostro cattivo uscito dalla penna dei fratelli Grimm. Il lupo non è un mostro mangia bambini ma ’soltanto’ un predatore la cui funzione è determinante per gli equilibri di un ecosistema".

Le associazioni ambientaliste e animaliste spiegano la funzione del lupo in natura: "Regola il numero di prede, permette agli ungulati di non essere mai in soprannumero e per questo di non dover andare a cercare ’fortuna’ nei terreni coltivati o nei centri abitati. Il lupo permette alla vegetazione di proliferare perché, se fino a qualche anno fa su una superficie boschiva di tot ettari si potevano trovare ungulati più o meno dappertutto, ora le prede sono tornate a fare le prede e cioè creano branchi al fine di difendersi dal predatore. Questo fa sì che dove i branchi non sono presenti, la vegetazione può rifiatare".

E ancora: "Il lupo garantisce il non proliferare di virus letali come quello della peste suina che indebolendo gli animali malati, li rende facili prede". Tuttavia occorre fare attenzione. "Il lupo non è un peluche, è un animale selvatico col quale vanno usate le accortezze del caso. Accortezze che però non differiscono da quelle messe in pratica se si viene in contatto con cinghiali o daini. Da questo punto quindi, il lupo non ha portato novità che, invece, possono esserci per gli allevatori verso i quali sono previste una serie di contromisure che comprendono l’uso dei cani da guardiania, recinti elettrificati, ricoveri notturni e nel caso peggiore, indennizzi. Esistono associazioni di allevatori che riescono a tenere sotto controllo la questione lupo avvalendosi dei mezzi messi a disposizione da Regione, Stato, Ue per cui il problema non è insormontabile". Recenti studi stanno andando nella direzione di una ricerca della coesistenza e le associazioni aretine ne richiamano il valore.

"Molti ricercatori, studiando l’espansione territoriale del lupo, stanno lavorando anche su nuove tecniche e soluzioni che permettano la coesistenza. Come associazioni radicate sul territorio, siamo disponibilissimi e lo auspichiamo, ad un confronto costruttivo con i cittadini e le amministrazioni per raccontare come, in altre parti d’Italia, si sia trovata o si stia trovando la via per la coesistenza.

Siamo pronti a portare le nostre esperienze e quelle degli amici allevatori con i quali abbiamo collaborato, per venirne fuori insieme".