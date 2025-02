Il lupo e la capra. Spettacolo ispirato al racconto di Kimura

Appuntamento oggi alle 17 all’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini, dove andrà in scena lo spettacolo "Il lupo e la capra (in una notte di temporale)". Un progetto per la regia di Mario Mascitelli con Mario Aroldi e Mario Mascitelli adatto dai 4 anni.

Tratto dal bellissimo racconto di Yuiki Kimura, lo spettacolo rappresenta la storia di un’amicizia nata in maniera spontanea pur se generata da un equivoco.

Durante un temporale due personaggi diversissimi tra loro (come un lupo e una capra) si troveranno a condividere storie al buio di una capanna, pensando, sia l’uno che l’altro, di appartenere alla stessa specie. Alla fine i due diventeranno amici e si daranno appuntamento il giorno dopo per potersi conoscere alla luce del sole. Pur non potendo immaginare che cosa accadrà, la lezione data fino a quel momento farà riflettere il giovane pubblico sull’importanza dell’uguaglianza e dell’amicizia oltre i pregiudizi e i preconcetti.