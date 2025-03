Il libro di Repek è già in vendita

Il libro di Claudio Repek è su Bruno Benigni è già in vendita sulle piattaforme online e nelle librerie. Il Centro Franco Basaglia ha organizzato la presentazione per il 27 marzo, con inizio alle 15, nella Sala dei Grandi della Provincia. Dopo i saluti di Alessandro Polcri per la Provincia e di Vincenzo Ceccarelli per la Regione e la relazione introduttiva di Tina Chiarini, presidente del Basaglia, sono previsti 4 contributi sull’attualità del pensiero di Benigni: La salute mentale: avanti adagio o indietro tutta? (Emilio Lupo, responsabile nazionale Psichiatria Democratica), Il diritto alla salute è davvero universale? (Gavino Maciocco, docente di Igiene e sanità pubblica all’Università di Firenze), Anziani, partecipazione è salute (Alessio Gramolati, segretario regionale Spi Cgil), La solitudine del sociale (Sauro Testi, vice presidente Koinè). Livia Turco, già ministra e amica di Benigni, adesso presidente della Fondazione Nilde Iotti, chiuderà la giornata.