Il Lecco non sfonda il muro dello Spezia: è 0-0

Il Lecco gioca meglio ma alla fine si deve accontentare del pari a reti inviolate contro lo Spezia, in un match di recupero della seconda giornata disputato ieri pomeriggio al Rigamonti-Ceppi davanti a 4100 spettatori.

Contro uno Spezia in grande difficoltà, il Lecco non è riuscito a vincere il primo match tra le mura amiche ma ha comunque conquistato il primo punticino stagionale casalingo, portando a 4 la striscia di risultati utili consecutivi.

Dopo 2 minuti, Lecco pericoloso con un calcio d’angolo di Lepore che attraversa tutta l’area piccola mettendo paura a Dragowski. Dopo un tiro di Caporale, abbondantemente fuori, lo Spezia si è reso pericoloso con Kouda che ha impegnato Melgrati con un tiro rasoterra dal limite dell’area. Al 17’ è bravissimo Dragowski a respingere un colpo di testa da pochi passi di Novakovic, su assist di Lepore. Al 24’ Crociata va via a due avversari e seve Buso che, in mischia, ha girato a rete trovando il pronto riflesso di Dragowski.

Un minuto dopo Novakovic va in gol, su assist di Buso, ma l’arbitro annulla per fuorigioco di Guglielmotti, trovatosi sulla traiettoria della palla e disturbando così la visuale del portiere. La partita è poi proseguita senza sussulti fino al 45’.

Il secondo tempo si apre con un bel contropiede del Lecco, concluso da Novakovic con un tiro che Dragowski para senza troppi problemi. Al 10’ bel tiro di Antenucci da posizione defilata e pronta risposta di Melgrati.

Capovolgimento di fronte e bel tiro a giro di Crociata appena a lato, anche a causa di una deviazione di un difensore spezzino. Al 26’ il Lecco di Bonazzoli confeziona forse la miglior occasione della partita. Buso, in transizione, serve Novakovic che entra in area, manda al bar Bertola ma poi sul più bello calcia clamorosamente a lato per la disperazione dei tifosi blucelesti.

L’ultimo sussulto a tempo scaduto con un diagonale di Candelari respinto da Melgrati.

Il Lecco muove ancora la classifica con un punto prezioso, ma lascia lo stadio Rigamonti-Ceppi anche con tanti rimpianti.

Ancora buone sensazioni, comunque, dalla formazione guidata da Bonazzoli e Malgrati, che però resta a secco di vittorie in casa.